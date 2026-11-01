Gazze'de insülin kıtlığı ölüm riski yaratıyor: Amir tarihi geçmiş ilaçla hayatta kalmaya çalışıyor

Gazze'de insülin kıtlığı hayatı tehdit ediyor

İsrail ablukası ve saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'nde insülin ve tıbbi malzeme tedarikinde yaşanan kırılma, kronik hastalar için doğrudan can güvenliği sorununa dönüştü. 10 yaşındaki Amir tip 1 diyabetle yaşıyor; annesi Nahawand Juha, uygun insülin bulamadıkları için son kullanma tarihi geçmiş ilaçları kullanmak zorunda kaldıklarını anlatıyor.

aile çaresizliği ve günlük takip eksikliği:

Juha, oğlunun kan şekerinin günde üç kez ölçülmesi gerektiğini, ancak test çubuklarındaki kıtlık nedeniyle sadece günde bir kez ölçebildiğini söylüyor. Bu kısıtlama, kan şekeri kontrolünü zorlaştırıyor ve Amir'in yüksek kan şekeri ile şiddetli ağrılar yaşamasına neden oluyor. Anne, "Gazze Şeridi’nin hiçbir yerinde kullanılmaya uygun insülin yok. Mevcut insülinlerin tamamının son kullanma tarihi geçmiş durumda ve biz de bunları kullanmak zorunda kalıyoruz" diyerek durumun aciliyetini vurguladı.

bölgesel boyut: binlerce hasta risk altında:

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın mart ayında yayımladığı rapora göre, Gazze'de 70 bin ila 80 bin diyabet hastası, insülin ve kan şekeri test çubuklarındaki ciddi kıtlık nedeniyle hayati risk altında bulunuyor. Sağlık hizmetlerinin aksaması ve yetersiz beslenme, hastaların kan şekeri düzeylerini kontrol etmelerini neredeyse imkansız hale getiriyor.

Tıbbi kaynaklar, bölgede yaklaşık 2 bin 500 çocuğun tip 1 diyabetli olduğunu belirtiyor; bu çocuklar sürekli insülin ve düzenli takip gerektirirken, malzeme eksikliği ağır sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Juha, oğlunun gereken insülin dozlarını alamaması halinde diyabetik komaya girip yoğun bakıma alınabileceğini belirtiyor ve yardım çağrısında bulunuyor: "Çok yoruldum. Yardım edebilecek herkesten yardım etmesini istiyorum, çünkü oğlumu kaybetmek istemiyorum". Bölgedeki ilaç ve malzeme akışı sağlanana kadar aileler benzeri görülmemiş bir belirsizlik ve risk altında yaşamaya devam edecek.

10 YAŞINDAKİ AMİR VE ANNESİ NAHAWAND JUHA