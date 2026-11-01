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Erzurum'da çadırda kurulan dostluk: çoban ayı tehlikesindeki İngiliz turistleri ağırladı

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde çoban Semih Gök, ayı tehdidi altındaki üç İngiliz turiste çadırını açıp yemek ve çay ikram ederek güvenli gece sağladı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 11:00

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum'da çadırda kurulan dostluk: çoban ayı tehlikesindeki İngiliz turistleri ağırladı

Erzurum'da dağların arasında paylaşılan güven

Erzurum’un Şenkaya ilçesi Liksor Deresi mevkiinde bisikletleriyle keşfe çıkan üç İngiliz turist havanın kararmasıyla yol kenarında çadır kurdu. Bölgede sık sık vahşi hayvan görüldüğünü bilen yöre halkı için bu tür durumlar risk oluştururken, aynı zamanda insani bir sınav da anlamına geliyor.

çobanın müdahalesi:

O bölgede hayvanlarını otlatan Semih Gök, turistlerin bulunduğu alanın ayı tehlikesi taşıdığını hatırladı. Gök, tereddüt etmeden misafirleri kendi çadırına davet etti; böylece yabancı turistlerin geceyi daha güvenli bir ortamda geçirmesini sağladı. Bu karar, bölgenin doğa koşullarını iyi bilen birinin öngörüsüyle alındı ve olası bir tehlikenin önüne geçti.

sofra etrafında kurulan bağ:

Çadırda kurulan sofra, diller farklı olsa da sıcak bir iletişime dönüştü. Turistler sıcak yemek ve demli çayla ağırlandılar; Çoban Semih ayrıca pekmez ikram ederek misafirperverliğini gösterdi. Sohbet, basit jestler ve samimi gülüşlerle dil engelini aştı ve geceyi unutulmaz kıldı.

Bu olay, Şenkaya’nın doğal güzellikleri arasında gerçekleşen küçük ama güçlü bir insani dayanışma örneği olarak öne çıkıyor. Liksor Deresi’nden yansıyan bu kareler, Anadolu’nun misafirperverlik geleneğinin sınır tanımadığını ve kapıdaki her misafiri "Tanrı misafiri" bilme anlayışının canlı olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Semih Gök’ün davranışı, bölge güvenliği açısından da anlam taşıyor; yerel bilgiyi paylaşmanın ve müdahalede bulunmanın hem insan hem de doğa odaklı olumlu sonuçlar doğurabileceğini gösterdi.

ERZURUM’UN ŞENKAYA İLÇESİNDE DOĞANIN KUCAĞINDA YANKILANAN SAMİMİ BİR DOSTLUK HİKAYESİ, ANADOLU...

ERZURUM’UN ŞENKAYA İLÇESİNDE DOĞANIN KUCAĞINDA YANKILANAN SAMİMİ BİR DOSTLUK HİKAYESİ, ANADOLU İNSANININ YÜREĞİNDEKİ KARŞILIKSIZ SEVGİYİ VE MİSAFİRPERVERLİĞİ BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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