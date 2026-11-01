Yaşlı Ayşe'nin evi yenilendi: komşuluk ve belediye dayanışması

Kepez Belediyesi’nin ev yenileme çalışmasıyla yalnız yaşayan yaşlı kadına destek

Antalya Kepez Belediyesi, 76 yaşındaki Ayşe Köktaş’ın evinde kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi. Eşini kaybettikten sonra tek başına yaşayan Köktaş, belediye ekiplerinin yaptığı badana-boya, temizlik ve ilaçlama çalışmalarının ardından evini daha sağlıklı ve konforlu hale getirilmiş olarak teslim aldı.

Çalışma süreci ve konaklama desteği:

Yenileme süresince Köktaş, Kepez Belediyesi tarafından sağlanan Hasta Yakınları Konukevinde misafir edildi. Evin badana ve boya işlemleri tamamlanırken, evdeki eşyalar yenileriyle değiştirildi; böylece hem hijyen hem de yaşam konforu artırıldı. Çalışmaların bitmesinin ardından belediye ekipleri Köktaş’ı konukevinden alıp yenilenen evine götürdü.

Görüşler ve teşekkürler:

Yenilenen evini ilk kez gören Köktaş büyük sevinç yaşadı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. Köktaş, evine kavuşmanın mutluluğunu dile getirip, hayatta sağlık, huzur ve mutluluğun önemine vurgu yaptı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöze de teşekkür eden Köktaş, başkana karşı hislerini samimi ifadelerle dile getirdi.

Köktaş, duygularını şu sözlerle paylaştı: Ben bu dünyada Allah’tan başka kimsem yok sanıyordum. Siz varmışsınız. Sağlığınızın ve sevdiklerinizin kıymetini bilin. Bu ifadeler, çalışmanın hem fiziksel hem de sosyal boyutuna dikkat çekti.

Hayvanlara da özel ilgi:

Yenileme çalışmalarında evde bulunan küçük hayvanlara da özen gösterildi. Kepez Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Köktaş’a ait iki tavuğu bakıma aldı; çalışmalar tamamlandığında tavuklar kendisine teslim edildi ve belediye tarafından bir horoz hediye edildi. Köktaş, evine ve hayvanlarına yeniden kavuşmanın sevincini yaşarken, kedisinin de yenilenen evi görüp odadan odaya dolaştığını anlattı.

Belediyenin bu tür uygulamaları, yalnız yaşayan yaşlıların yaşam koşullarını iyileştirmenin yanı sıra yerel dayanışmanın somut örneklerini oluşturuyor. Kepez Belediyesi ekiplerinin koordineli çalışması, hem fiziksel yenileme hem de sosyal destek sunularak Köktaş gibi vatandaşların yalnızlık hissini azaltmayı hedefliyor.

ANTALYA'DA KEPEZ BELEDİYESİ TARAFINDAN 76 YAŞINDAKİ AYŞE KÖKTAŞ'IN EVİ BAŞTAN SONA YENİLENDİ.