Zeytinburnu'nda adres ve araç operasyonunda 13 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirildi

Olayın gelişimi:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında 31 Ekim tarihinde Zeytinburnu'nda tespit edilen bir adrese ve bir araca operasyon düzenledi. Yapılan müdahale sonucu bir şüpheli gözaltına alındı.

ele geçirilen maddeler:

Adreste ve araçta yapılan aramalarda toplam 13 kilo 950 gram metamfetamin ile 25 kilogram aseton ele geçirildi. Ele geçirilen miktarlar, soruşturmanın yönü ve suç vasfının belirlenmesinde önemli kanıt niteliği taşıyor.

soruşturma ve hukuki süreç:

Gözaltına alınan şüphelinin, hakkında hazırlanacak dosya ile birlikte "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, emniyet birimlerinin delil toplama ve dosya hazırlama çalışmalarını yürüttüğü bildirildi.

Operasyon, uyuşturucu ticaretine yönelik istihbarat odaklı çalışmanın ve saha uygulamalarının bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, ele geçirilen maddelerin piyasaya çıkmasının engellenmesinin hedeflendiğini vurguladı.

ELE GEÇİRİLENLER