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Gebze'de 'biz kimiz' söyleşisi geçmişle geleceği birleştirdi

Dr. Altay Cem Meriç, Gebze Kültür Merkezi'ndeki 'Biz Kimiz?' konferansında tarih, medeniyet ve kimliğin geçmişle kurulan bağın önemini anlattı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 11:15

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EDİTÖR: Serkan Varol

Gebze'de 'biz kimiz' söyleşisi geçmişle geleceği birleştirdi

Konferansın odak noktası:

Gebze Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta Dr. Altay Cem Meriç "Biz Kimiz?" başlıklı konuşmasını katılımcılarla paylaştı. Programa Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de katılarak salondaki yerini aldı. Dinleyiciler, tarih, medeniyet ve kimlik temaları etrafında şekillenen değerlendirmeleri dinleme fırsatı buldu.

geçmişle kurulan bağ ve kimliğin önemi:

Konuşmada medeniyet birikiminin korunması ve geçmişin doğru okunmasının toplumsal kimliğin güçlenmesinde oynadığı rol ön plana çıkarıldı. Meriç, geçmişten aktarılan değerlerin bugünün kent yaşamına ve bireysel aidiyet duygusuna etkisini vurguladı; bu bağın güçlü olması halinde geleceğe daha sağlam adımlarla yürünmesinin mümkün olacağına dikkat çekti.

yerel yönetimin yaklaşımı:

Başkan Zinnur Büyükgöz ise Türk tarihinden gelen değerlerin anlaşılmasının ve kültürel mirasın yaşatılmasının önemine işaret etti. Bu tür etkinliklerin kent hafızasını zenginleştirdiğini söyleyen Büyükgöz, programın düzenlenmesine katkı sağlayanlara ve katılımcılara teşekkür etti. Salonda bulunanlar, düşünce dünyasına yapılan vurgu ve kültürel miras tartışmalarından memnun ayrıldı.

GEBZE&#039;DE ŞEHRİN KÜLTÜREL BİRİKİMİNE KATKI SAĞLANMASI AMACIYLA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEN DR....

GEBZE'DE ŞEHRİN KÜLTÜREL BİRİKİMİNE KATKI SAĞLANMASI AMACIYLA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEN DR. ALTAY CEM MERİÇ; TARİH, MEDENİYET VE KİMLİK KONULARINI ELE ALDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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