Gebze'de sele kapılan Doğan Arslan için aramalar sabah yeniden başlayacak

olay yeri ve müdahale:

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Kadılla Mahallesinde yağış nedeniyle aracın sele kapılması sonucu üç kişi sürüklendi. Olay yerinde bulunanlardan biri kendi imkanlarıyla kurtulurken, iki kişi kayboldu.

kurtarma ekiplerinin çalışması:

Kaybolan kişileri bulmak için Kocaeli ve İstanbul Pendik jandarma ekipleri, itfaiye, sağlık ekipleri, AFAD ve su altı arama ekipleri tarafından Pendik Göçbeyli köyü çevresinde arama kurtarma faaliyetleri başlatıldı.

son durum ve planlanan yeniden başlama:

Gündüz saatlerinde arama çalışmaları sırasında Fatih Demirtaş (32)’ın cansız bedenine ulaşıldı. Diğer kayıp Doğan Arslan için arama kurtarma çalışmaları saat 18.00 itibarıyla ara verildi; ekiplerin çalışmaları sabah erken saatlerde yeniden başlatılacak.

GEBZE'DE SELDE KAYBOLAN DOĞAN ARSLAN'I ARAMA ÇALIŞMALARINA SABAH DEVAM EDİLECEK. (ARŞİV)