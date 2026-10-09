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Gece alevleri Kula'yı sarstı: ev sahibi yaşamını yitirdi

Manisa'nın Kula ilçesinde gece çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi; olayda fenalaşan ev sahibi Metin Balcı hastanede vefat etti.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:58

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gece alevleri Kula'yı sarstı: ev sahibi yaşamını yitirdi

Kula'da gece yarısı ev yangını

Manisa'nın Kula ilçesinde, Seyitali Mahallesi 184 Sokak'ta bir ikamette gece saatlerinde yangın çıktı. Olay, saat 23.30 sıralarında başladı; alevleri gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bildirim üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

yangının seyri:

Yangının çıktığı ev, kısa sürede alevlere teslim oldu ve kullanılamaz hale geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın çevredeki diğer yapılara sıçramadan kontrol altına alındı. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini bildirdi.

müdahale ve inceleme:

Yangın sırasında olay yerinde fenalaşan ev sahibi Metin Balcı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Balcı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde incelemelerde bulunan Kula Kaymakamı Talha Altuntaş ile Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez yetkililerden bilgi aldı.

Güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri, yangının nedenini tespit etmek amacıyla soruşturma başlattı. Yetkililer, bölge halkına olası risklere karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Kula&#039;da gece saatlerinde yangın paniği: Fenalaşan ev sahibi hayatını kaybetti

Kula'da gece saatlerinde yangın paniği: Fenalaşan ev sahibi hayatını kaybetti

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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