Gece çıkan yangında Sazlıpınar'da yaklaşık 12 bin ton balya zarar gördü

Karapınar'da balya yangını kontrol altına alındı

Konya'nın Karapınar ilçesine bağlı Sazlıpınar Mahallesi'nde, S.K.'ye ait balyalarda gece saatlerinde başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verirken, bölgeye sevk edilen iş makineleri müdahaleye katkı sağladı.

Ekipler yoğun çaba göstererek yangının çevreye sıçramasını engelledi ve alevleri söndürdü. Çalışmalar sırasında yerel destek ve ekip koordinasyonu ön plana çıktı.

zarar ve soruşturma:

Yangın sonucu yapılan ilk tespitlerde yaklaşık 12 bin ton balyanın zarar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemediği için tahkikat başlatıldı.

İlgili ekipler, zarar tespit çalışmaları ile yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerini sürdürüyor.

KARAPINAR İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE ÇIKAN BALYA YANGININA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.