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Oviedo'da şüpheli sırt çantası infilak etti, bir polis öldü

Oviedo'da Özel Köpekli Birim'in incelediği şüpheli sırt çantası infilak etti; bir polis hayatını kaybetti, bir polis yaralandı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 13:39

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Oviedo'da şüpheli sırt çantası infilak etti, bir polis öldü

Oviedo'da şüpheli sırt çantası infilak etti

İspanya'nın Asturias bölgesinde yer alan Oviedo kentinde, Özel Köpekli Birim ekiplerinin şüpheli olarak değerlendirdiği bir sırt çantasının infilak etmesi sonucu bir polis memuru hayatını kaybetti, bir polis memuru yaralandı.

Olayın seyri:

Yetkililer, birimin çantayı incelediği sırada patlamanın meydana geldiğini aktardı. Olay yerinde güvenlik ve sağlık ekipleri hazır bulundu; patlamanın nedenine ilişkin detaylı bilgiler henüz paylaşılmadı. Patlamada bir polis memuru yaşamını yitirdi, bir polis memuru ise yaralandı.

Polis açıklaması ve yerel haberler:

İspanyol polisi, hayatını kaybeden memur için yaptığı açıklamada "Kalbimiz ailesiyle, arkadaşlarıyla, meslektaşlarıyla ve sevdikleriyle birlikte" ifadelerine yer verdi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, ekipler başka bir olaya müdahale için bölgeye gittiklerinde söz konusu sırt çantasını buldu.

İspanya’nın Oviedo şehrinde Özel Köpekli Birim ekiplerinin şüpheli bir sırt çantasını incelemeye...

İspanya’nın Oviedo şehrinde Özel Köpekli Birim ekiplerinin şüpheli bir sırt çantasını incelemeye aldığı sırada meydana gelen patlamada bir polis memuru hayatını kaybederken, bir polis memuru yaralandı.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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