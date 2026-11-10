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Ordu'da denetimler sıklaştı: bir haftada 14 bin 903 araç kontrolden geçti

Ordu Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir haftada 14 bin 903 aracı denetleyip 3 bin 145 sürücüye işlem uyguladı; denetimlerde hız ve kemer ihlalleri öne çıktı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 13:29

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ordu'da denetimler sıklaştı: bir haftada 14 bin 903 araç kontrolden geçti

ordu'da son bir haftanın bilançosu:

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde son bir haftada 14 bin 903 araç ve sürücüsü kontrol edildi. İl genelinde, polis sorumluluk bölgesinde bu süre zarfında 39 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi ve bu kazalarda 49 kişi yaralandı.

en çok karşılaşılan ihlaller:

Denetimler sırasında tespit edilen ihlaller arasında 816 hız sınırı ihlali ile en önde yer aldı. Emniyet ekipleri ayrıca 205 sürücünün emniyet kemeri kullanmadığını, 73 motosiklet sürücüsünün kask takmadığını, 60 sürücünün seyir halinde cep telefonu ile konuştuğunu ve 51 sürücünün kırmızı ışık ihlali yaptığını kaydetti. Alkollü araç kullanmaktan ceza alan sürücü sayısı 39 olarak bildirildi.

uygulanan yaptırımlar ve takip:

Denetimler kapsamında toplam 3 bin 145 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Kontroller neticesinde 40 araç trafikten men edilirken, 39 sürücünün ehliyetine el konuldu. Ayrıca modifiyeli araç kullanımı nedeniyle 43 sürücüye, hatalı şerit değiştirme nedeniyle 40 sürücüye, yüksek sesle müzik dinleme nedeniyle 38 sürücüye ve drift suçundan 2 sürücüye işlem yapıldığı belirtildi.

Emniyet yetkilileri, trafik kazalarını ve ihlallerini azaltmaya yönelik denetimlerin sürdürüleceğini ve kurallara uyulmasının öneminin devam ettiğini vurguladı.

ORDU&#039;DA TRAFİK EKİPLERİNCE SON BİR HAFTADA YAPILAN DENETİMLERDE 14 BİN 903 ARAÇ VE SÜRÜCÜSÜ...

ORDU'DA TRAFİK EKİPLERİNCE SON BİR HAFTADA YAPILAN DENETİMLERDE 14 BİN 903 ARAÇ VE SÜRÜCÜSÜ KONTROL EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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