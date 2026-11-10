Sarıgül soruşturmasında 11 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Soruşturma kapsamı ve gözaltılar:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda Selin Sarılı, Leyla Anıl Göl, Mehmet Sedat Bekiroğlu, Ahmet Seval, Melih Karagöz, Yusuf Eren, Belen Tekinbaş, Cihan Erdönmez, Hülya Kahraman, Ali Ergün Gümüş ve Ali Aydın gözaltına alındı.
Emniyetteki ve adliyedeki süreç:
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildikleri bildirildi. Savcılıkta yürütülen soruşturma kapsamında yapılan suçlamalara yönelik ifade ve belge incelemeleri gerçekleştirildi.
Hakimlik kararı ve serbest bırakılma:
Savcılık işlemlerinin ardından şüpheliler hakimlik karşısına çıkarıldı. Hakimlik, dosya kapsamı doğrultusunda bütün şüpheliler için adli kontrol şartı uygulanmasına karar vererek kişileri serbest bıraktı.
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