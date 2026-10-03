Gece dönüşte çarpılan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı; şüpheli sürücü kaçtı

Kaza yerinde ilk müdahale:

Olay, gece saatlerinde Kuvayi Milliye Bulvarı ile Dr. Tevfik Atay Sokak kesişiminde, Salıbeyler Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. İddiaya göre, H.C.Ö. yönetimindeki 34 PZS 615 plakalı motosiklete, bulvardan sapağına çıkan bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, tedavi için Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Polisin kaçan sürücüyü tespit çalışması:

Kazada çarpan olduğu öne sürülen araç sürücüsü, iddialara göre durmayarak olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerini aldı ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye başladı.

Polis ekipleri, kazaya karışan araç ile sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor; yetkililer, görgü bilgisi veya kamera görüntüsü olan vatandaşların polise başvurmasını istiyor.

BOLU’DA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, DÖNÜŞ YAPAN BİR ARACIN ÇARPMASI SONUCU YARALANDI. KAZAYA KARIŞTIĞI İDDİA EDİLEN ARAÇ SÜRÜCÜSÜ İSE DURMADAN OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI.