Gün ışığında tahribat ortaya çıktı: Melikgazi'de mağaza yangını dronla görüntülendi

Olayın gelişimi:

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, Osman Kavuncu Mahallesi Kevser Sokak adresinde bulunan plastik ve züccaciye toptan satış mağazasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İş yerinin bir bölümünde başlayan alevler kısa sürede büyüyerek yanındaki diğer iş yerlerine de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın yaklaşık 3 saatte söndürüldü.

Sabah ortaya çıkan hasar:

Yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı; yanan mağazanın ve çevresindeki iş yerlerinin tahribatı gün ışığında daha net görüldü. Hasar, dron ile havadan görüntülendi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

KAYSERİ'NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE LASTİK VE ZÜCCACİYE MAĞAZASINDA ÇIKAN YANGININ HASARI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI.