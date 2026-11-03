Kars'ta kent merkezinde yol kontrolünde ele geçen metamfetamin tutuklamayla sonuçlandı

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezinde durdurduğu bir araçta yapılan aramada yasadışı uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonun ardından bir şüpheli gözaltına alındı ve adli süreç başlatıldı.

Operasyon ve ele geçirilen maddeler:

Gerçekleştirilen aramalarda, üç ayrı parça halinde toplam 236,43 gram metamfetamin ile birlikte 1 adet cam aparat bulundu. Aramanın araç üzerinde yapıldığı ve bulguların yetkililerce kayıt altına alındığı belirtildi.

Şüpheli ve adli süreç:

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan İ.Ö. (44), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Emniyetin açıklaması:

Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu madde suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla ve artarak sürdürüleceği ifade edildi. Yetkililer, benzer operasyonların devam edeceğini ve vatandaşlardan da bu tür olaylara karşı duyarlı olmalarını istedi.

KARS’TA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ(KARS-İHA)