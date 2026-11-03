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Gece yarısı Silopi kavşağında yaya çarpıldı, mahallede önlem çağrısı yükseldi

Silopi'de gece saat 22.00'de kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya aracın çarpmasıyla yaralandı; vatandaşlar bölgeye trafik önlemi istiyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 09:00

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gece yarısı Silopi kavşağında yaya çarpıldı, mahallede önlem çağrısı yükseldi

Olayın detayları:

Şırnak'ın Silopi ilçesinde dün gece saat 22.00 sıralarında bir yaya, yolun karşısına geçmeye çalışırken seyir halindeki bir aracın çarpmasına maruz kaldı. Çarpmanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Yaralı kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Silopi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bölgedeki trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Vatandaşların talepleri:

Çevredeki vatandaşlar, kazanın yaşandığı kavşakta daha önce de yaralanmalı ve ölümlü kazaların olduğunu belirterek yetkililerden yeterli trafik güvenliği önlemlerinin alınmasını talep etti. Mahalle sakinleri, olayın ardından benzer kazaların önlenmesi için adım atılmasını istediklerini ifade etti.

Soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi. Yetkililer kaza nedenini ve sorumlulukları belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor; bölge halkı kısa sürede önlem alınmasını bekliyor.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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