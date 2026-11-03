İzmir büyükşehir'den üreticiye 30 bin zeytin kasasıyla kalite atılımı

destek paketinin kapsamı:

İzmir Büyükşehir Belediyesi, zeytinin topraktan sofraya uzanan yolculuğunda kalite kayıplarını azaltmak amacıyla üreticilere 30 bin adet zeytin kasası dağıtımına başladı. Dağıtım Menemen ve Menderes ilçelerinden başlatıldı; ayrıca ortak üretim ve pazarlama kapasitesini güçlendirmek amacıyla kooperatiflere yarım ton kapasiteli 500 adet büyük zeytin kasası verilecek.

neden kasalar önemli?

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ziraat Mühendisi Berk Ünal, zeytin kasalarının ürün kalitesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Ünal, "Zeytin kasaları hava dolaşımını sağladığı için oksidasyonu ve kızışmayı önlüyor. Böylece zeytinyağının kalitesi korunurken zeytinlerin daha sağlıklı koşullarda depolanması da mümkün oluyor." ifadelerini kullandı. Kasalar, çuvallarda üst üste istiflenme sonucu oluşan fiziksel hasarı ve bozulmaları azaltıyor; bu da zeytinyağının asit oranlarının istenmeyen seviyelere yükselmesini engelliyor.

üreticiye doğrudan katkı:

Dağıtım sayesinde üreticilerin hasat döneminde topladıkları zeytini uygun koşullarda taşıması sağlanacak. Özellikle çuvallarda bekletilen zeytinlerde meydana gelen ezilme ve bozulmaların önüne geçilerek işleme kadar olan süreçte kalite kayıpları azaltılacak ve üreticilerin pazar değeri korunacak.

yerel üreticilerin deneyimleri:

Menemen Buruncuk Mahallesi Muhtarı Ali Rıza Ercan, 18 yıldır zeytincilik yaptığını belirterek desteğin üreticiler için önemine değindi. Ercan, "Zeytin kasası desteğinin bizler için çok önemi var. İzmir Büyükşehir Belediyesi sağ olsun 15 tane verdi. Zeytinlerimizi kasalara dolduruyoruz. Yaklaşık 25 kilogram alan kasaları araçlarımıza yükleyerek üst üste, ancak zeytinler ezilmeyecek şekilde taşıyoruz." dedi. Ercan, trilye türü zeytinlerin tane olarak satıldığını ve kasalar sayesinde ürünün 3-5 gün sağlıklı şekilde bekleyebildiğini, ezilen zeytinlerin ise alıcı tarafından yağlık olarak geri gönderildiğini anlattı.

kırsalda sürdürülebilir etki:

Menderes Çatalca Mahallesi Muhtarı Süleyman Üstüngüler, mahallede zeytinciliğin yaygın olduğunu ve civarda yaklaşık 2 bin yıllık bir zeytin ağacının bulunduğunu belirtti. Üstüngüler, çuvallarda bekletilen zeytinlerin zamanla çürümeye başladığını, oysa kasaya konulan zeytinin daha uzun süre sağlıklı kalabildiğini ve üreticilerin bir hafta içinde ürününü sıkıma götürerek kendi yağını elde edebildiğini vurguladı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, daha önce bordo bulamacı ve zeytin sineğiyle mücadeleye yönelik DAP destekleri ile zeytinciliğe katkı sağlamıştı. Şimdi kasa dağıtımıyla kaliteyi koruma ve verimliliği artırma hedefi ön plana çıkıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay tarafından başlatılan bu desteklerle, kentin binlerce yıllık zeytin mirasının hak ettiği yere ulaşması, markalaşması ve ekonomik katma değerinin artırılması amaçlanıyor. Yetkililer, dağıtılan kasalar sayesinde verim kayıplarının azalacağını ve İzmir zeytininde kalite artışının sağlanacağını belirtiyor.

ZEYTİNİN BEKLEME SÜRESİNİ ARTIRARAK ASİT KAYMASININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ÜRETİCİLERE 30 BİN ADET ZEYTİN KASASI DAĞITIMINA BAŞLAYAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KOOPERATİFLERE DE YARIM TON KAPASİTELİ 500 ADET BÜYÜK KASA DESTEĞİ SAĞLAYACAK.