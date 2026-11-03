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Komşuluk ve kültür köprüleri: Akyaka'da Azerbaycan başkonsolosuyla buluşma

Goşgar Zeynalov, Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş'ı ziyaret etti; iki ülke arasındaki kardeşlik ve yerel düzeyde kültürel iş birliği ele alındı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 09:17

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Komşuluk ve kültür köprüleri: Akyaka'da Azerbaycan başkonsolosuyla buluşma

Akyaka'da diplomatik buluşma:

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Goşgar Zeynalov, Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş'ı makamında ziyaret etti. Görüşme samimi bir atmosferde gerçekleşirken, taraflar Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik ilişkilerini değerlendirdi.

Görüşmenin odağı:

Toplantıda özellikle tarihî, kültürel ve toplumsal ortaklıklar üzerinde duruldu. İki ülkeyi birbirine bağlayan bağların güçlendirilmesinin önemine vurgu yapılırken, kültürel değişim ve ortak etkinlikler gibi alanlarda iş birliği imkanları ele alındı.

Yerel iş birlikleri ve gelecek adımlar:

Belediye düzeyinde kurulabilecek projeler ve karşılıklı ilişkilerin derinleştirilmesi konuları gündeme geldi. Akyaka ile Azerbaycan temsilciliğinin iletişim kanallarını genişletmesi ve ortak girişimler için değerlendirmelerin sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, ziyarette iki ülke arasındaki kardeşliğin önemine dikkat çekerek Başkonsolos Goşgar Zeynalov'a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Görüşme, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi.

AZERBAYCAN BAŞKONSOLOSU ZEYNALOV’DAN AKYAKA BELEDİYE BAŞKANI TOPTAŞ’A ZİYARET(KARS-İHA)

AZERBAYCAN BAŞKONSOLOSU ZEYNALOV’DAN AKYAKA BELEDİYE BAŞKANI TOPTAŞ’A ZİYARET(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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