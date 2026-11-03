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Evine çağırdı, tartışma büyüdü: Aksaray'da eski eşini 15 bıçak darbesiyle öldürdü

Aksaray'da 5 yıl önce boşandığı eski eşi Şefika Yeşildağ'ı evine çağıran Osman O., çıkan tartışmada 15 bıçak darbesiyle öldürdü; adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 09:16

GÜNCELLEME: 03 Kasım 2026 - 09:18

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Evine çağırdı, tartışma büyüdü: Aksaray'da eski eşini 15 bıçak darbesiyle öldürdü

Aksaray'da konuşmak için çağırdığı eski eşini öldürdü:

Aksaray'ın Tacin Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 4. katındaki dairede dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 5 yıl önce boşandığı eski eşi Şefika Yeşildağ (33)'ı evine çağıran Osman O. (33) ile Yeşildağ arasında tartışma çıktı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, kısa süreli konuşma sonrası büyüyen tartışma sırasında Osman O. eline geçirdiği bıçakla Şefika Yeşildağ'ı göğsünden 15 bıçak darbesiyle yaraladı. Yeşildağ olay yerinde hayatını kaybetti.

soruşturma ve zanlının tutumu:

Olayın ardından evden çıkan zanlı Osman O., babasının evine giderek polisi arayıp kendini ihbar etti. Polis ekipleri zanlıyı gözaltına aldı; emniyetteki işlemlerin ardından bugün Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı, adliye girişinde basın mensuplarının "Neden öldürdün" sorusuna, "Hiçbir şekilde pişman değilim, bana ihanet ettiği için öldürdüm" şeklinde cevap verdi.

Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

AKSARAY&#039;DA 5 YIL ÖNCE BOŞANDIĞI ESKİ EŞİ ŞEFİKA YEŞİLDAĞ&#039;I (33) 15 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜREN OSMAN...

AKSARAY'DA 5 YIL ÖNCE BOŞANDIĞI ESKİ EŞİ ŞEFİKA YEŞİLDAĞ'I (33) 15 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜREN OSMAN O. (33) ADLİYEYE SEVK EDİLDİ. KATİL ZANLISI, "PİŞMAN DEĞİLİM" DEDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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