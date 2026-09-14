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Gece görüşünde fark yaratacak uygulama: orta refüjlere kedi gözü yerleştirildi

Millet ve Alparslan Türkeş Bulvarları'ndaki orta refüjlere kedi gözü reflektörleri yerleştirildi, Kırıkkale'de gece görüşü ve trafik güvenliği güçlendi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 16:41

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Gece görüşünde fark yaratacak uygulama: orta refüjlere kedi gözü yerleştirildi

uygulamanın kapsamı:

Kırıkkale Belediyesi, kent içi ulaşımda güvenliği artırmak amacıyla orta refüjlerde reflektör uygulaması başlattı. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, özellikle araç sürücülerinin yol sınırlarını daha rahat görebilmesi için orta refüjlere kedi gözü olarak bilinen reflektörler yerleştirildi.

Uygulama, kent merkezindeki en yoğun kullanılan iki nokta olan Millet Bulvarı ve Alparslan Türkeş Bulvarı boyunca gerçekleştirildi. Reflektörler, refüj yüzeyine sabitlenerek gece ve görüşün azaldığı koşullarda yolun sınırlarını belirginleştirecek şekilde konumlandırıldı.

beklenen etkiler:

Yetkililer, uygulamanın özellikle gece saatlerinde ve sis, yağmur gibi görüş mesafesinin düştüğü hava koşullarında sürücülerin yol sınırlarını daha kolay ayırt etmesini sağlayacağını belirtiyor. Bu sayede yol ayrım noktalarında ve kavşaklara yaklaşırken meydana gelebilecek hatalı manevra ve çarpışma risklerinin azalması amaçlanıyor.

Belediye yetkilileri, reflektör uygulamasının ilave tedbirlerle birlikte değerlendirilerek trafik güvenliğinin artırılması hedefiyle sürdürüleceğini ifade etti. Uygulamanın izleme ve bakımının düzenli yapılmasıyla verimin korunması planlanıyor.

KIRIKKALE BELEDİYESİ, SÜRÜŞ GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK AMACIYLA KENTİN EN İŞLEN İKİ BULVARINDAKİ ORTA...

KIRIKKALE BELEDİYESİ, SÜRÜŞ GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK AMACIYLA KENTİN EN İŞLEN İKİ BULVARINDAKİ ORTA REFÜJLERE REFLEKTÖR UYGULAMASI YAPTI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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