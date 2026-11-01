Gece kampüsünde sessiz misafir: Çukurova'da tilki görüldü

Gece kampüsünde görülen tilki

Adana'da Çukurova Üniversitesi yerleşkesine dün gece gelen bir tilki, çevrede bir süre dolaşarak yiyecek aradı. O anlar, bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

tilkinin davranışı ve kayboluşu:

Görüntülerde tilkinin yerleşke içinde sakin adımlarla gezdiği, etrafı koklayıp yiyecek aradığı görülüyor. Bir süre sonra tilki, herhangi bir müdahale olmadan gözden kayboldu.

kaydı yapan kişi ve kayıt niteliği:

Bölgedeki bir vatandaşın çektiği kısa video, kampüs içerisindeki bu anı belgeledi ve tilkinin yerleşkedeki kısa ziyaretini görünür kıldı.

Üniversite yerleşkesinde yiyecek arayan tilki kamerada