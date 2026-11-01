Gece kampüsünde sessiz misafir: Çukurova'da tilki görüldü

Gece kampüsünde görülen tilki
Adana'da Çukurova Üniversitesi yerleşkesine dün gece gelen bir tilki, çevrede bir süre dolaşarak yiyecek aradı. O anlar, bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
tilkinin davranışı ve kayboluşu:
Görüntülerde tilkinin yerleşke içinde sakin adımlarla gezdiği, etrafı koklayıp yiyecek aradığı görülüyor. Bir süre sonra tilki, herhangi bir müdahale olmadan gözden kayboldu.
kaydı yapan kişi ve kayıt niteliği:
Bölgedeki bir vatandaşın çektiği kısa video, kampüs içerisindeki bu anı belgeledi ve tilkinin yerleşkedeki kısa ziyaretini görünür kıldı.
Üniversite yerleşkesinde yiyecek arayan tilki kamerada
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