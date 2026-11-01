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Gece kampüsünde sessiz misafir: Çukurova'da tilki görüldü

Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde dün gece yiyecek arayan tilki, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi; kısa süre sonra gözden kayboldu.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 09:24

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EDİTÖR: Aslı Han

Gece kampüsünde sessiz misafir: Çukurova'da tilki görüldü

Gece kampüsünde görülen tilki

Adana'da Çukurova Üniversitesi yerleşkesine dün gece gelen bir tilki, çevrede bir süre dolaşarak yiyecek aradı. O anlar, bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

tilkinin davranışı ve kayboluşu:

Görüntülerde tilkinin yerleşke içinde sakin adımlarla gezdiği, etrafı koklayıp yiyecek aradığı görülüyor. Bir süre sonra tilki, herhangi bir müdahale olmadan gözden kayboldu.

kaydı yapan kişi ve kayıt niteliği:

Bölgedeki bir vatandaşın çektiği kısa video, kampüs içerisindeki bu anı belgeledi ve tilkinin yerleşkedeki kısa ziyaretini görünür kıldı.

Üniversite yerleşkesinde yiyecek arayan tilki kamerada

Üniversite yerleşkesinde yiyecek arayan tilki kamerada

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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