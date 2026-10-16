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Gece saatlerinde Alanköy'de ahır yandı, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Burdur'un Yeşilova ilçesi Alanköy'de gece çıkan ahır yangını, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 12:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gece saatlerinde Alanköy'de ahır yandı, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Olayın gelişimi:

Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Alanköy'de gece saatlerinde bir ahırda yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Maddi hasar ve inceleme:

Yangın sonucunda ahırda maddi hasar oluştu. Olayla ilgili yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

BURDUR&#039;UN YEŞİLOVA İLÇESİNDE ÇIKAN AHIR YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA...

BURDUR'UN YEŞİLOVA İLÇESİNDE ÇIKAN AHIR YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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