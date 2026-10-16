Gece saatlerinde Alanköy'de ahır yandı, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Olayın gelişimi:

Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Alanköy'de gece saatlerinde bir ahırda yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Maddi hasar ve inceleme:

Yangın sonucunda ahırda maddi hasar oluştu. Olayla ilgili yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

BURDUR'UN YEŞİLOVA İLÇESİNDE ÇIKAN AHIR YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.