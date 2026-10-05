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Gece yağışı çamura sapladı, itfaiye anne ve iki çocuğu kurtardı

Hatay İskenderun Cebike Mahallesi'nde yoğun yağış sonrası çamurda kalan otomobildeki anne ve iki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından güvenli noktaya alındı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 09:28

GÜNCELLEME: 05 Ekim 2026 - 09:35

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gece yağışı çamura sapladı, itfaiye anne ve iki çocuğu kurtardı

Gece yağışı çamura sapladı, itfaiye anne ve iki çocuğu kurtardı

olayın gelişimi:

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yağış, Cebike Mahallesi'ndeki bazı yolları çamurla kapladı. Bu koşullarda bir otomobil yolda mahsur kaldı; araçta anne ve 2 evladı bulunuyordu.

itfaiyenin müdahalesi:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede intikal etti ve mahsur kalan aileyi aracın içinde güvenli şekilde çıkardı. Kurtarma anında çocukların itfaiye personelinin kucağında taşınması, çevredekilere ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde dikkat çekti.

Anne ve çocuklar, itfaiye tarafından güvenli bir alana götürüldü; ekiplerin hızlı müdahalesi olası daha ciddi bir durumu engelledi. Bölge halkı, ekiplerin çalışmasını takdirle karşıladı.

HATAY’DA ETKİLİ OLAN YAĞIŞIN ARDINDAN ÇAMURLA KAPLI YOLDA MAHSUR KALAN OTOMOBİLİN İÇİNDEKİ ANNE VE...

HATAY’DA ETKİLİ OLAN YAĞIŞIN ARDINDAN ÇAMURLA KAPLI YOLDA MAHSUR KALAN OTOMOBİLİN İÇİNDEKİ ANNE VE 2 EVLADINI İTFAİYE KURTARDI. ÇOCUKLARIN İTFAİYE PERSONELLERİNİN KUCAĞINDA TAŞINMASI YÜREKLERİ ISITTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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