Gece yaralanmayla sonuçlanan kaza: Batman'da otomobil ile bisiklet çarpıştı

kaza anı ve ilk müdahale:

Batman'da Turgut Özal Caddesi'nde saat 22.30 sıralarında bir otomobil ile bir bisikletin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle bisikletten savrulan sürücü yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye götürüldü.

yaralının sevki ve tedavi:

Yaralı sürücü, ilk müdahaleyi takiben Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin sürücülerin isimleri henüz öğrenilemedi.

araç hasarı ve soruşturma:

Kazanın etkisiyle otomobilde maddi hasar oluştu. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kazanın oluş şekli ve sebeplerini belirlemek için soruşturma başlattı.

BATMAN’DA OTOMOBİL İLE BİSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.