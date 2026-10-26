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Ilıca Yaylası sonbaharın renkleriyle görsel şölen sundu

Muş'taki Ilıca Yaylası, sonbaharın sarı, kırmızı ve kahverengi tonlarıyla ziyaretçilere görsel şölen sundu; fotoğrafçılar ve doğa tutkunları yaylada buluştu.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 10:25

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EDİTÖR: Aslı Han

Ilıca Yaylası sonbaharın renkleriyle görsel şölen sundu

Ilıca Yaylası'nda sonbahar görsel şöleni

Muş'un Ilıca köyünde yer alan Ilıca Yaylası, sonbaharın gelişiyle ağaçların yapraklarının sarı, kırmızı ve kahverengi tonlarına bürünmesiyle dikkat çekici bir manzara oluşturdu. Bölge, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının akınına uğrayarak yaylanın sunduğu renk paletini görmek isteyen ziyaretçileri ağırladı.

ziyaretçi ve fotoğrafçı buluşması:

Farklı meslek gruplarından katılımla gerçekleşen etkinliklerde Gerok Topluluğu üyeleri ile ilin tanınmış fotoğrafçıları yaylada bir araya geldi. Katılımcılar, doğa yürüyüşleriyle yaylanın farklı noktalarını gezdi, ağaçların ve vadilerin sunduğu renkleri kareye almak için fırsatlar yakaladı. Ziyaretçiler gün boyu yürüyüşler yaptı, videolar ve fotoğraflar kaydetti.

Fotoğraf sanatçısı Muzaffer Göç, bölgenin sunduğu manzaraların her karede ayrı bir estetik barındırdığını söyledi: "Bugün sonbaharın en güzel renklerinin bulunduğu Ilıca Yaylası ve Kurtik Dağı’nın zirvesinden Kale Bağları’na doğru doğa yürüyüşü yaptık. Muhteşem manzaralarla karşılaştık. Çok güzel fotoğraflar çektik. Sarı, kırmızı ve turuncu renklerin oluşturduğu bir renk cümbüşüne tanıklık ettik. Bizimle birlikte gelen arkadaşlarımız da gerçekten çok güzel fotoğraflar ve videolar çektiler. Günün sonunda buradan çok mutlu bir şekilde ayrıldılar" dedi.

doğal güzelliklerin korunması çağrısı:

Akademisyen Fatma Cumhur ise Ilıca Yaylası'nın sonbaharda aldığı renklerin doğanın ne denli canlı ve değişken olduğunu gösterdiğini belirtti. Cumhur, bu tür doğal alanların korunmasının önemine vurgu yaparak, bölgenin hem yerel halk hem de ziyaretçiler için sürdürülebilir biçimde korunması gerektiğini ifade etti: "Ben Muş’ta akademisyen olarak çalışıyorum. Aynı zamanda bir doğa gezginiyim. Muş’ta fırsat buldukça arkadaşlarımızla dağlara çıkıyor, geziyor ve buranın doğal güzelliklerini keşfediyoruz. Bugün yine Muş’un zirvelerine, sonbaharın sanatını görmeye çıktık. Gerçekten çok güzel manzaralarla karşılaştık. Sararan yapraklar, rengârenk ağaçlar hepimizi çok etkiledi. Herkes bol bol fotoğraf çekti. Çok güzel fotoğraflar çektik ve aynı zamanda çok keyif aldık. Bizim için çok güzel bir gündü".

Gün boyunca yaylada çekilen görüntüler ve fotoğraflar, ziyaretçilerin memnuniyetiyle son buldu. Ilıca Yaylası, sarı, kırmızı ve kahverenginin farklı tonlarının buluştuğu doğasıyla sonbahar mevsiminde doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

MUŞ’TAKİ ILICA YAYLASI, SONBAHARIN SARI, KIRMIZI VE KAHVERENGİ TONLARIYLA GÖRSEL ŞÖLEN SUNARKEN...

MUŞ’TAKİ ILICA YAYLASI, SONBAHARIN SARI, KIRMIZI VE KAHVERENGİ TONLARIYLA GÖRSEL ŞÖLEN SUNARKEN DOĞASEVERLER VE FOTOĞRAFÇILAR YAYLAYA AKIN ETTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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