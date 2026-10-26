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Borsa haftaya ılımlı toparlanmayla başladı

BIST 100 endeksi haftanın ilk iş gününü yüzde 0,57 artışla 11.180,31 puandan tamamladı; bankacılık yüzde 0,41, holding yüzde 0,19 değer kazandı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 10:20

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Borsa haftaya ılımlı toparlanmayla başladı

Borsa haftaya ılımlı toparlanmayla başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 0,57 yükselişle başladı. Endeks, 63,33 puan artışla 11.180,31 puan oldu.

günlük hareketin detayları:

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi ise yüzde 0,19 değer kazandı. Bu veriler, endeksteki artışın sektör bazında da sınırlı yayılım gösterdiğini ortaya koyuyor.

sektör bazında görünüm:

Bankacılık ve holding gruplarındaki bu yükseliş, endeksin gün içindeki pozitif seyrinin temel bileşenleri oldu. Yatırımcılar için bugün öne çıkan göstergeler bu iki grubun performansı olarak kayda geçti.

BORSA, HAFTAYA YÜZDE 0,57’LİK YÜKSELİŞLE BAŞLADI.

BORSA, HAFTAYA YÜZDE 0,57’LİK YÜKSELİŞLE BAŞLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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