Borsa haftaya ılımlı toparlanmayla başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 0,57 yükselişle başladı. Endeks, 63,33 puan artışla 11.180,31 puan oldu.

günlük hareketin detayları:

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi ise yüzde 0,19 değer kazandı. Bu veriler, endeksteki artışın sektör bazında da sınırlı yayılım gösterdiğini ortaya koyuyor.

sektör bazında görünüm:

Bankacılık ve holding gruplarındaki bu yükseliş, endeksin gün içindeki pozitif seyrinin temel bileşenleri oldu. Yatırımcılar için bugün öne çıkan göstergeler bu iki grubun performansı olarak kayda geçti.

BORSA, HAFTAYA YÜZDE 0,57’LİK YÜKSELİŞLE BAŞLADI.