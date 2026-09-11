Kayserispor'un hedefi net: yol şampiyonluğa çıkacak

Kayserispor'un hedefi şampiyonluk

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, tesislerde yapılan antrenmanı takip etti ve basın mensuplarına takımın durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çamlı, takımın ligi ciddiyetle takip ettiğini ve kısa vadede başarıyı kalıcı kılmak istediklerini belirtti.

Başkanın genel değerlendirmesi:

Çamlı, geride kalan 6 haftada alınan 13 puan ve ortaya konan performansın kendilerini rehavete sürüklememesi gerektiğini vurguladı. "Allah'ın yardımı, Kayserispor'u sevenlerin duası, buradaki çalışan personelin, hizmet için gelen yönetimin çok ciddi gayretiyle bu neticeleri almaya başladık" sözleriyle süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan, takımın henüz yolun başında olduğunu hatırlatarak, "4 galibiyet aldık, 1 beraberlik aldık; daha çok erken. Gidilecek çok ciddi bir yol var" ifadelerini kullandı. Çamlı, bu ligde mücadele sertliğinin ve mücadele düzeyinin Süper Lig'den farklı olduğunu da sözlerine ekledi.

Karagümrük maçı ve hakem kararı:

Ligin 5. haftasında Karagümrük ile oynanan maçta 90+6. dakikada yenilen gol nedeniyle alınan 1-1'lik sonuç Başkan Çamlı'nın tepkisine yol açtı. Maçın hakemi Ozan Ergün hakkında net bir tutum sergileyen Çamlı, "hakkımı helal etmiyorum" dedi ve bu kararın kulüp adına haksızlık oluşturduğunu belirtti.

Çamlı, "Sahada alınan her kararın bir şehrin geleceğini etkileyebileceği bilinerek hareket edilmeli" diyerek hakem kararlarının ciddiyetine dikkat çekti. Bu yaşananın takım motivasyonunu düşürmeyeceğini, aksine aynı disiplinle yol alınacağını söyledi.

Gelecek program ve hedefler:

Başkan, önlerindeki maç takvimine de değinerek Pazartesi günü İstanbulspor ile oynanacak maça aynı ciddiyet ve arzuyla çıkacaklarını, ardından Mardin karşılaşmasının ve milli aranın geleceğini hatırlattı. Çamlı, takım ivmesinin daha da yükseleceğine inandığını ifade etti.

Çamlı sözlerine şöyle devam etti: "Sıfırdan bir takım oluşturuyorsunuz, mümkün olduğu kadar bütün sorunları minimize edip bu takımı sahaya çıkartıyorsunuz. İnşallah bu yolun sonu şampiyonluk olacak. Bundan bir şüphem yok." Başkan, teknik heyet ve kadroda gördükleri potansiyelin şampiyonluğa işaret ettiğini aktardı.

Geçmişte Süper Lig'de zor koşullarda takımı kümede tuttığını anımsatan Çamlı, şimdi ise şampiyonluk hedefiyle Kayseri tarihine adını yazdırmak istediğini söyledi. Yönetimin, teknik ekibin ve oyuncuların ortak çabasıyla bu hedefe kararlılıkla ilerleyeceklerini vurguladı.

Özetle, Ali Çamlı hem sahadaki performansı hem de saha dışındaki yönetim anlayışını değerlendirirken rehavete kapılmama çağrısı yaptı, hakem kararına tepki gösterdi ve Kayserispor'un nihai hedefinin şampiyonluk olduğunu bir kez daha dile getirdi.

TAKIMIN ANTRENMANINI İZLEMEK İÇİN TESİSLERE GELEN KULÜP BAŞKANI ALİ ÇAMLI; "BİZ BURADA MİSAFİRİZ DEDİK VE İNŞALLAH UZUN SÜRMEYECEK. ÇÜNKÜ KAYSERİ ŞEHRİ SÜPER LİG'İ HAK EDEN BİR ŞEHİR. ALLAH'IN İZNİYLE BU YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK" DEDİ.