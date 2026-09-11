Dolar 48,5977 +0,14%
Euro 56,4615 +0,13%
Bist 14.393,85 -0,77%
Altın Gram 6.808,07 -1,13%
EUR/USD 1,1613 +0,00%
Brent Petrol 109,44 +1,68%
--°

Kayserispor'un hedefi net: yol şampiyonluğa çıkacak

Başkan Ali Çamlı, 6 haftada alınan 13 puanın rehavete yol açmaması gerektiğini belirterek, Kayserispor'un nihai hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 01:52

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 02:04

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserispor'un hedefi net: yol şampiyonluğa çıkacak

Kayserispor'un hedefi şampiyonluk

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, tesislerde yapılan antrenmanı takip etti ve basın mensuplarına takımın durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çamlı, takımın ligi ciddiyetle takip ettiğini ve kısa vadede başarıyı kalıcı kılmak istediklerini belirtti.

Başkanın genel değerlendirmesi:

Çamlı, geride kalan 6 haftada alınan 13 puan ve ortaya konan performansın kendilerini rehavete sürüklememesi gerektiğini vurguladı. "Allah'ın yardımı, Kayserispor'u sevenlerin duası, buradaki çalışan personelin, hizmet için gelen yönetimin çok ciddi gayretiyle bu neticeleri almaya başladık" sözleriyle süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan, takımın henüz yolun başında olduğunu hatırlatarak, "4 galibiyet aldık, 1 beraberlik aldık; daha çok erken. Gidilecek çok ciddi bir yol var" ifadelerini kullandı. Çamlı, bu ligde mücadele sertliğinin ve mücadele düzeyinin Süper Lig'den farklı olduğunu da sözlerine ekledi.

Karagümrük maçı ve hakem kararı:

Ligin 5. haftasında Karagümrük ile oynanan maçta 90+6. dakikada yenilen gol nedeniyle alınan 1-1'lik sonuç Başkan Çamlı'nın tepkisine yol açtı. Maçın hakemi Ozan Ergün hakkında net bir tutum sergileyen Çamlı, "hakkımı helal etmiyorum" dedi ve bu kararın kulüp adına haksızlık oluşturduğunu belirtti.

Çamlı, "Sahada alınan her kararın bir şehrin geleceğini etkileyebileceği bilinerek hareket edilmeli" diyerek hakem kararlarının ciddiyetine dikkat çekti. Bu yaşananın takım motivasyonunu düşürmeyeceğini, aksine aynı disiplinle yol alınacağını söyledi.

Gelecek program ve hedefler:

Başkan, önlerindeki maç takvimine de değinerek Pazartesi günü İstanbulspor ile oynanacak maça aynı ciddiyet ve arzuyla çıkacaklarını, ardından Mardin karşılaşmasının ve milli aranın geleceğini hatırlattı. Çamlı, takım ivmesinin daha da yükseleceğine inandığını ifade etti.

Çamlı sözlerine şöyle devam etti: "Sıfırdan bir takım oluşturuyorsunuz, mümkün olduğu kadar bütün sorunları minimize edip bu takımı sahaya çıkartıyorsunuz. İnşallah bu yolun sonu şampiyonluk olacak. Bundan bir şüphem yok." Başkan, teknik heyet ve kadroda gördükleri potansiyelin şampiyonluğa işaret ettiğini aktardı.

Geçmişte Süper Lig'de zor koşullarda takımı kümede tuttığını anımsatan Çamlı, şimdi ise şampiyonluk hedefiyle Kayseri tarihine adını yazdırmak istediğini söyledi. Yönetimin, teknik ekibin ve oyuncuların ortak çabasıyla bu hedefe kararlılıkla ilerleyeceklerini vurguladı.

Özetle, Ali Çamlı hem sahadaki performansı hem de saha dışındaki yönetim anlayışını değerlendirirken rehavete kapılmama çağrısı yaptı, hakem kararına tepki gösterdi ve Kayserispor'un nihai hedefinin şampiyonluk olduğunu bir kez daha dile getirdi.

TAKIMIN ANTRENMANINI İZLEMEK İÇİN TESİSLERE GELEN KULÜP BAŞKANI ALİ ÇAMLI; &quot;BİZ BURADA MİSAFİRİZ...

TAKIMIN ANTRENMANINI İZLEMEK İÇİN TESİSLERE GELEN KULÜP BAŞKANI ALİ ÇAMLI; "BİZ BURADA MİSAFİRİZ DEDİK VE İNŞALLAH UZUN SÜRMEYECEK. ÇÜNKÜ KAYSERİ ŞEHRİ SÜPER LİG'İ HAK EDEN BİR ŞEHİR. ALLAH'IN İZNİYLE BU YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK" DEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aziz Yıldırım: İsmail Kartal görevinin başındadır, camiaya sağduyu çağrısı
images

Kayserispor'da iç saha sınavı: Kadir Has'ta İstanbulspor engeli
images

Aziz Yıldırım'dan destek çağrısı: İsmail Kartal görevinin başında
images

Archie Brown basın toplantısında İsmail Kartal'ın ayrılığından habersiz olduğunu...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Sincan'da Yenikent atölyesinde çıkan araç yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Gölbaşı'nda geleneksel göller, andezit ve sevgi çiçeği şöleni başladı

bursa'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip iki araçla çarpıştı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı