Sincan'da Yenikent atölyesinde çıkan araç yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Olayın gelişimi:

Ankara'nın Sincan ilçesi Yenikent bölgesindeki bir atölyede saat 14.30 sıralarında bir araçta yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olayı gören çevre sakinleri durumu yetkililere bildirirken, alevler atölye içinde yoğun duman oluşturdu.

İtfaiye müdahalesi ve müdahale süreci:

Çevreden gelen ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, kısa süreli bir müdahale ile yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Ekiplerin müdahalesiyle yangının bitişik alanlara sıçraması önlendi.

Hasar tespiti ve inceleme:

Yangın sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerinde yapılan ilk değerlendirmelerin ardından yetkililer tarafından inceleme başlatıldı; yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Olayla ilgili detaylı bulgular ve soruşturmanın sonuçları yetkili birimlerce kamuoyuyla paylaşılacak.

Sincan'da araç yangını