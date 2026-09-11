Gölbaşı'nda geleneksel göller, andezit ve sevgi çiçeği şöleni başladı

Gölbaşı'nda şölen açılışı

Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Gölbaşı Göller, Andezit ve Sevgi Çiçeği Şöleninin 10-12 Eylül tarihleri arasındaki programının açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış, protokol yürüyüşü ile başladı; törene belediye yetkilileri, muhtarlar ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

açılış töreninde öne çıkanlar:

Programa katılanlar arasında Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve beraberindeki heyet de yer aldı. Kurdele kesimi ile başlayan törende Odabaşı şunları söyledi: "İlçe başkanları, yöneticilerimiz, ilimizin kıymetli yöneticileri, muhtarlarımız var, dernek başkanlarımız var. Ben kısaca ’hemşehrilerim’ diyeyim vaktinizi almamak için. Bugün biliyorsunuz şölenimiz başlıyor, üç gün de devam edecek. Ama biz bu şölen münasebetiyle de bu yıl içinde sıfır kilometre aldığımız, Gölbaşı Belediyemiz filosuna kattığımız 56 tane aracın bunların değişik görevleri ve amaçları var. 234 milyon nakit para vererek DMO’dan bu yıl içinde Gölbaşı’mızın hizmetine sunduk. İnşallah hayırlı olur, uğurlu olur, Gölbaşı’mıza hayırlı işlere vesile olur. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum"

etkinlik programı ve konser:

Açılış konuşmasının ardından sahneye çıkan Semicenk, konser vererek vatandaşlarla buluştu. Şölen boyunca düzenlenecek etkinlikler üç gün sürecek şekilde planlandı ve açılış programı halkın buluşmasına odaklandı.

Geleneksel Gölbaşı Göller, Andezit ve Sevgi Çiçeği Şöleni düzenlendi