Dolar 48,5867 +0,21%
Euro 56,4063 -0,17%
Bist 14.393,85 -0,77%
Altın Gram 6.809,18 -1,10%
EUR/USD 1,1613 -0,22%
Brent Petrol 109,17 +1,43%
--°

Çankırı’da rüzgarla büyüyen otluk yangını ekip ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Çankırı'nın Korgun-Kurşunlu mevkiinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan arazi yangını, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 01:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Çankırı’da rüzgarla büyüyen otluk yangını ekip ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Çankırı’da arazi yangını kontrol altına alındı:

Çankırı'nın Korgun-Kurşunlu mevkiinde otluk alanda başlayan yangın, etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayıldı ve bölgede kısa süreli paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti.

Müdahale ve yerel destek:

Yangına itfaiye ve orman ekiplerinin yanı sıra bölgedeki vatandaşlar da müdahale çalışmalarına destek verdi. Olay yerinde güvenliği sağlayan jandarma ekipleri, ekiplerin çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla tedbirler aldı.

Yangının seyri ve sonuç:

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı. Bölgedeki müdahaleler sonucunda yangının daha fazla yayılmasının önüne geçildi.

ÇANKIRI’DA RÜZGARIN DA ETKİSİYLE BÜYÜYEREK İLERLEYEN ARAZİ YANGINI, EKİPLERİN UZUN UĞRAŞLARI...

ÇANKIRI’DA RÜZGARIN DA ETKİSİYLE BÜYÜYEREK İLERLEYEN ARAZİ YANGINI, EKİPLERİN UZUN UĞRAŞLARI SONUCUNDA KONTROL ALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

bursa'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip iki araçla çarpıştı
images

Sarıyer'de yakalanan İslam Yakut: uluslararası uyuşturucu sevkiyatının sorumlusu...
images

Kahta'da av girişimi kaza ile sonuçlandı: 14 yaşındaki torun yaşamını yitirdi
images

Gece uygulamasında direksiyon altından ruhsatsız tabanca çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

bursa'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip iki araçla çarpıştı

Bahçelievler’de meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı lehine değişti

Sarıyer'de yakalanan İslam Yakut: uluslararası uyuşturucu sevkiyatının sorumlusu etkisiz hale getirildi

Aziz Yıldırım: İsmail Kartal görevinin başındadır, camiaya sağduyu çağrısı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı