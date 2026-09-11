Çankırı’da rüzgarla büyüyen otluk yangını ekip ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Çankırı’da arazi yangını kontrol altına alındı:

Çankırı'nın Korgun-Kurşunlu mevkiinde otluk alanda başlayan yangın, etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayıldı ve bölgede kısa süreli paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti.

Müdahale ve yerel destek:

Yangına itfaiye ve orman ekiplerinin yanı sıra bölgedeki vatandaşlar da müdahale çalışmalarına destek verdi. Olay yerinde güvenliği sağlayan jandarma ekipleri, ekiplerin çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla tedbirler aldı.

Yangının seyri ve sonuç:

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı. Bölgedeki müdahaleler sonucunda yangının daha fazla yayılmasının önüne geçildi.

ÇANKIRI’DA RÜZGARIN DA ETKİSİYLE BÜYÜYEREK İLERLEYEN ARAZİ YANGINI, EKİPLERİN UZUN UĞRAŞLARI SONUCUNDA KONTROL ALTINA ALINDI.