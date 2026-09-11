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bursa'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip iki araçla çarpıştı

Bursa Yıldırım'da 2. Vatan Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip kafa kafaya çarptı; 2 kişi hafif yaralandı, kaza anı kamerada.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 01:40

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EDİTÖR: Hakan Arslan

bursa'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip iki araçla çarpıştı

bursa'da yol ortasında kafa kafaya çarpışma

Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi 2. Vatan Caddesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir otomobil karşı şeride geçerek karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

kaza anı ve güvenlik kaydı:

Çarpışma anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde araçların çarpışma sonrası konumları ve kaza anındaki hareketleri net biçimde görülüyor. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

müdahale ve soruşturma:

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; hasar tespiti ve olay yerindeki görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda kaza nedeninin belirlenmesine çalışılıyor.

BURSA’DA KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ KARŞI ŞERİDE GEÇTİ: KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

BURSA’DA KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ KARŞI ŞERİDE GEÇTİ: KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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