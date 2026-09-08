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Gece yürüyüşü kaza ile bitti: Nilüfer'de çocuk su kuyusundan kurtarıldı

Bursa Nilüfer'de kaldırımda yürürken su kuyusuna düşen 12 yaşındaki K.A.Y., itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı; sağlık durumu iyi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 18:32

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gece yürüyüşü kaza ile bitti: Nilüfer'de çocuk su kuyusundan kurtarıldı

Gece yürüyüşü kaza ile bitti: Nilüfer'de çocuk su kuyusundan kurtarıldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dün gece saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, kaldırımda yürüyen 12 yaşındaki K.A.Y. yol kenarında bulunan bir su kuyusuna düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olayın gelişimi:

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri kuyuya inerek mahsur kalan K.A.Y.'yi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve çocuk sedye ile ambulansa alındı.

Sağlık durumu ve soruşturma:

Ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan K.A.Y.'nin tedaviye alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, çocuğun düştüğü kuyunun çevresinde ve olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin inceleme başlattı.

Yerel güvenlik ve kurtarma ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucunda daha ağır bir yaralanma veya can kaybı yaşanmasının önlendiği belirtildi. Yetkililer, benzer kazaların önüne geçmek için yol kenarındaki açıklıkların ve kuyu kapaklarının güvenliğinin önemine dikkat çekiyor.

BURSA’DA KALDIRIMDA YÜRÜRKEN SU KUYUSUNA DÜŞEN 12 YAŞINDAKİ ÇOCUK İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI....

BURSA’DA KALDIRIMDA YÜRÜRKEN SU KUYUSUNA DÜŞEN 12 YAŞINDAKİ ÇOCUK İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI. YARALANAN ÇOCUK, SAĞLIK EKİPLERİNİN İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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