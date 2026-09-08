Ankara'da hazırlıklar hızlandı: Fidan ile Ömüraliyev 13. TDT zirvesini görüştü

Ankara'da kritik görüşme

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'i Ankara'da kabul etti. Görüşme, iki taraf arasında doğrudan temas ve koordinasyonun sürdürülmesi çerçevesinde gerçekleştirildi.

zirve hazırlıkları:

Görüşmede, Türkiye'nin ev sahipliğini üstlendiği TDT 13. Zirvesi'nin organizasyon ve hazırlık süreci ele alındı. Toplantıda, zirvenin tarihleri olan 29-30 Ekim 2026 ve Ankara'da yapılacak programın planlanmasına ilişkin genel değerlendirmeler yapıldı.