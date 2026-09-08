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Ankara'da hazırlıklar hızlandı: Fidan ile Ömüraliyev 13. TDT zirvesini görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile Ankara'da bir araya geldi; 29-30 Ekim 2026'daki 13. Zirve hazırlıkları konuşuldu.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 19:09

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Ankara'da hazırlıklar hızlandı: Fidan ile Ömüraliyev 13. TDT zirvesini görüştü

Ankara'da kritik görüşme

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'i Ankara'da kabul etti. Görüşme, iki taraf arasında doğrudan temas ve koordinasyonun sürdürülmesi çerçevesinde gerçekleştirildi.

zirve hazırlıkları:

Görüşmede, Türkiye'nin ev sahipliğini üstlendiği TDT 13. Zirvesi'nin organizasyon ve hazırlık süreci ele alındı. Toplantıda, zirvenin tarihleri olan 29-30 Ekim 2026 ve Ankara'da yapılacak programın planlanmasına ilişkin genel değerlendirmeler yapıldı.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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