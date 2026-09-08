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erdoğan kabul etti: beş büyükelçi güven mektuplarını sundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık ve Kanada büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 19:07

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EDİTÖR: Caner Şahin

erdoğan kabul etti: beş büyükelçi güven mektuplarını sundu

kabul töreni:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabulde Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık ve Kanada büyükelçilerini kabul etti.

Büyükelçiler kabul töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu; sunumun ardından toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

katılımcılar:

Kabulde, Tayland Büyükelçisi Chaturont Chaiyakam, İsveç Büyükelçisi Ulrika Funered, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov, Birleşik Krallık Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson ve Kanada Büyükelçisi Marcel Lebleu yer aldı.

Ayrıca büyükelçilerin aileleri ve bazı büyükelçilik mensupları da takdime katıldı.

tören sonrası görüşmeler:

Takdimin tamamlanmasının ardından toplu fotoğraf çekiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçileri ayrı ayrı kabul etti ve ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Resmî kabuller çerçevesinde gerçekleşen bu tür ziyaretler, diplomatik ilişkilerin sürdürülmesi ve büyükelçiliklerin tanıtımı açısından protokol gereği yapılan resmi uygulamalar arasında yer alır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;a 5 büyükelçiden güven mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 5 büyükelçiden güven mektubu

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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