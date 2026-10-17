Geceyi alevlerle bitiren araç: Araklı'da park halindeki elektrikli otomobil kullanılamaz hale geldi

Park halindeki elektrikli otomobilde gece yangını

Trabzon'un Araklı ilçesinde dün gece park halindeki bir elektrikli otomobilde çıkan yangın mahallede paniğe yol açtı. Olay, Araklı Merkez Mahallesi Okullar Bölgesinde meydana geldi.

Olayın gelişimi:

Alınan bilgiye göre, aracı sahibi H.A.'ya ait Skywell marka elektrikli otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Müdahale sırasında araçta patlama meydana geldiği bildirildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için yangın battaniyesinden de yararlandı. Müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınsa da araç olay yerinde ağır hasar gördü.

Hasar ve soruşturma:

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Gelişmelerle ilgili soruşturma sürerken, ekiplerin olay yerindeki müdahale ve inceleme çalışmaları devam ediyor.

Trabzon'da park halindeki elektrikli otomobil gece yandı