Kırıkkale'de yağışta takla atan hafif ticari araç: 1 ölü, 4 yaralı

Kırıkkale'de hafif ticari aracın takla atması

Kırıkkale-Bala yolunda gece saatlerinde meydana gelen kazada, yağışlı hava koşulları nedeniyle kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı ve hurdaya döndü. Olayda 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 02.00 sıralarında Kırıkkale-Bala yolunda gerçekleşti. Kastamonu'dan Hatay istikametine seyir halinde olan sürücü Ö.Ç. (49) idaresindeki 37 AAV 273 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücünün yol ayrımını yağış nedeniyle fark edememesi sonucu önce trafik levhalarına çarptı, ardından boş araziye savrularak takla attı. Araçta bulunanlar ve sürücünün isimleri kazada korunduğu kadarıyla tespit edildi.

Yaralılara müdahale ve soruşturma:

Kazada sürücü ile yolculardan Selime Çakır (71), E.N.Ç. (24), E.Ç. (20) ve S.Ç. (49) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve jandarma ekipleri müdahale etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Selime Çakır hayatını kaybetti; diğer dört yaralının tedavilerinin sürdüğü ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili jandarma ve polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı ve olayın kesin nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.

KIRIKKALE'DE YAĞIŞLI HAVADA KONTROLDEN ÇIKARAK TAKLA ATAN HAFİF TİCARİ ARACIN HURDAYA DÖNDÜĞÜ KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI.