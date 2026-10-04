Geceyi karartan kavga: Lüleburgaz'da 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olayın gelişimi:

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Gündoğu Mahallesi Park Sokak'ta, dün akşam saatlerinde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 16 yaşındaki Abdul Melih Bostancı ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Bostancı, hastaneye kaldırıldı.

Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Abdul Melih Bostancı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma sürüyor:

Olayın ardından polis ekiplerince soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kavgaya karışan kişi veya kişilerin tespit edilmesi ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Olayla ilgili olarak bölgeden toplanan bilgilerin değerlendirilmesine devam edildiği ve soruşturmanın yönüne göre ek işlemlerin yapılacağı belirtildi.

ABDUL MELİH BOSTANCI (16) HAYATINI KAYBETTİ.