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Geçitli'de yollar yenilendi: 12 kilometre bsk asfaltla kaplandı

Hakkari İl Özel İdaresi, Geçitli köyünde ana ve mahalle yollarında yaklaşık 12 kilometrelik BSK asfaltı tamamladı; ulaşım güvenliği ve konforu yükseldi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 10:17

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EDİTÖR: Aslı Han

Geçitli'de yollar yenilendi: 12 kilometre bsk asfaltla kaplandı

Hakkari İl Özel İdaresi tarafından kent merkezine bağlı Geçitli köyünde yürütülen bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt çalışmaları tamamlandı. Köyün ana ve mahalle yollarını kapsayan uygulamayla ulaşım altyapısında önemli bir yenileme gerçekleştirildi.

çalışmanın kapsamı:

Çalışmalar kapsamında yaklaşık 12 kilometrelik yol BSK yöntemiyle kaplandı. Proje, köyün ana arterleri ile mahalle içi bağlantı yollarını içeriyor ve mevcut yol yüzeylerinin dayanımını artırmayı hedefliyor.

ulaşıma etkileri:

Yapılan asfaltlama sayesinde Geçitli köyü sakinleri daha güvenli ve daha konforlu bir şekilde seyahat edebilecek. Yeni kaplama, özellikle yağış sonrası oluşan olumsuz koşulların etkisini azaltacak ve ulaşım sürekliliğini destekleyecek.

devam eden çalışmalar:

Hakkari İl Özel İdaresi, kırsal bölgelerde ulaşım imkânlarını geliştirme ve yol standartlarını yükseltme amacıyla il genelinde benzer çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Kurumun açıklamasında, altyapı yatırımlarının öncelikli projeler arasında yer aldığı vurgulandı.

HAKKARİ’NİN GEÇİTLİ KÖYÜNDE ANA VE MAHALLE YOLLARINI KAPSAYAN YAKLAŞIK 12 KİLOMETRELİK BSK ASFALT...

HAKKARİ’NİN GEÇİTLİ KÖYÜNDE ANA VE MAHALLE YOLLARINI KAPSAYAN YAKLAŞIK 12 KİLOMETRELİK BSK ASFALT ÇALIŞMASI TAMAMLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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