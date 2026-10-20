Aydıncık ve Gülnar’da ulaşım konforu sıcak asfalt yatırımıyla yükseldi

Aydıncık ve Gülnar'da sıcak asfalt çalışması tamamlandı:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Aydıncık ilçesinde 3 farklı noktada toplam 5 bin 213 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirerek ulaşım hattını yeniledi. Çalışmalar kapsamında Hürriyet Mahallesi Zeybek Caddesi'nde 2 bin 59 ton, Topaloğlu Sokak'ta 532 ton ve Hacıoğlu Caddesi'nde 2 bin 622 ton asfalt kullanıldı.

Altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra deforme olan ve ulaşım yoğunluğunun fazla olduğu kesimler önceliklendirildi; yollar modern yüzüne kavuşturularak trafiğin daha güvenli ve konforlu akması hedeflendi. Ekiplerin çalışmaları, vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için kısa sürede tamamlandı.

çalışmanın ayrıntıları:

Zeybek Caddesi'nde sıcak asfalt seriminin ardından yaklaşık bin 500 metre uzunluğundaki yolun her iki tarafında kilit parke kaldırım çalışmalarına başlandı. Bölgedeki kaldırım düzenlemeleri sürüyor; amaç, yolun yayalar ve sürücüler için daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi.

Aydıncık'taki çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler Gülnar ilçesine geçerek Saray Mahallesi Akkavak Sokak'ta altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolda 720 ton sıcak asfalt serimi ile yenileme yaptı. Deforme olan yol kullanıma tekrar uygun hale getirildi.

hedef ve değerlendirme:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülnar ve Aydıncık Koordinasyon Şube Müdürü Gönül Aslan Tüter, 'Yaklaşık 4 kilometre sıcak asfalt çalışmamızı tamamladık. Vatandaşlarımıza daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz' diyerek yürütülen programın kent genelindeki yol yapım, bakım ve onarım planları doğrultusunda sürdürüleceğini belirtti. Belediyenin programlı planlamasıyla öncelikli noktaların yenilenmeye devam edeceği vurgulandı.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN AYDINCIK İLÇESİNDE 3 FARKLI NOKTADA TOPLAM 5 BİN 213 TON SICAK ASFALT SERİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.