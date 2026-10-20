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Mersin’de yeni otoyol ilk günde 17 binden fazla araca hizmet verdi

Çeşmeli-Kızkalesi otoyolu açılışında ilk günde 17.681 araç geçti; yol süresi kısaldı, yıllık 3 milyar TL tasarruf ve 17 bin ton karbon azalacak.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 10:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Mersin’de yeni otoyol ilk günde 17 binden fazla araca hizmet verdi

Çeşmeli-Kızkalesi otoyolu ilk günde yoğun ilgi gördü

Türkiye’nin üretim ve turizm merkezlerinden Mersin’de, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu’nun Çeşmeli-Kızkalesi kesimi dün gece trafiğe açıldı. Açılışın ilk gününde otoyoldan geçen araç sayısı 17 bin 681 olarak kaydedildi; sürücüler yeni güzergahın sunduğu zaman kazancına dikkat çekti.

projenin teknik verileri ve hedeflenen kazanımlar:

Bağlantı yollarıyla birlikte toplam 52 kilometre uzunluğunda olan Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu projesinde 10 köprülü kavşak, 7 tünel ve 5 viyadük yer alıyor. Projede ayrıca 2 otoyol hizmet tesisi, 6 ücret toplama alanı ile birer bakım ve tünel işletme merkezi yapıldı. Yaz aylarında saatler süren seyahatlerin bu sayede 18 dakikaya kadar düşmesi hedefleniyor.

Yetkililer, zamandan yıllık 2,68 milyar lira, akaryakıttan 340 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 20 milyon lira tasarruf sağlanacağını, ayrıca karbon emisyonunun yılda 17 bin ton azalacağını belirtti. Yeni yolun, D-400 Antalya–Mersin ve D715 Konya–Mersin devlet yollarındaki transit trafiğin şehir merkezlerine girmeden otoyol ağına ulaşmasına imkan tanıdığı vurgulandı.

yerel yönetim ve kullanıcı yorumları:

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara açılışın bölge turizmi ve tarımına katkısına dikkat çekerek, "Havalimanından sonra otoyolun da açılması hem Erdemli’nin turizmine, hem de tarımına ciddi katkı sağlayacaktır. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, liderimiz Devlet Bahçeli’ye, bölgemizdeki bölge milletvekillerimize, karayollarımıza ve yüklenici firmaya teşekkür ediyoruz. Erdemli’mize, Mersin’imize hayırlı uğurlu olsun. Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız resmi açılışını yapacak" dedi.

Başkan Kara ayrıca, "Şu ana kadar binlerce araç bu otoyolu kullandı. İnşallah önümüzdeki günlerde de özellikle yaz döneminde Silifke’yle Mersin arası yaklaşık 3 saati bulan bir yol mesafesi oluyordu. Artık ciddi bir şekilde kısaldı. Çeşmeli’den Kızkalesi’ne 18 dakikada gidilecek. Tabii dediğim gibi Erdemli’mizin turizmine de ciddi katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Sürücü ve esnaf görüşleri de yeni yolun günlük kullanımdaki etkisini ortaya koydu. Otoyolu kullanan esnaflardan Cumaali Göçer şunları söyledi: "Ulaşım güzel bir şey. Yani trafik, ışıklar, sıkıntı, her şey kalktı. Çok güzel. Mersin Erdemli arasında işimiz olduğunda ekspres gidip geliyoruz, ulaşım daha güzel oldu. Mersin Erdemli arası 12-13 dakika sürdü, çok düştü . Aşı derecede düştü".

Çeşmeli’den Erdemli’ye gelen Kerim Şişman ise, "Yol gayet güzeldi, keyifli bir sürüş oldu. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Yapan herkese teşekkür ederim. Çeşmeli-Erdemli arası 8 dakika sürdü" şeklinde konuştu. Diğer sürücüler de genel olarak memnuniyetlerini dile getirdi.

Yeni otoyolun, yaz sezonu ve bayram dönemlerinde yoğunlaşan turistik trafiğe kalıcı çözüm sunması, bölge ekonomisi ve lojistiğine katkı sağlaması bekleniyor. İlk gün kaydedilen yoğun kullanım, projenin hedeflenen faydalarının pratikte de hissedilmeye başlandığını gösteriyor.

Ulaşıma açılan &#039;Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu&#039;ndan ilk günde 17 binden fazla araç geçti

Ulaşıma açılan 'Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'ndan ilk günde 17 binden fazla araç geçti

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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