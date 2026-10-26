Geçmişin izleri Beyşehir kıyısında: klasik otomobiller buluştu

Etkinlik ve rota:

Konya Klasik Araç Sevenler Derneği (KONKASD) üyeleri, klasik otomobilleriyle Beyşehir ilçesinde bir araya gelerek göl çevresinde tur attı. Grup, turların ardından Vuslat Parkı'nda araçlarını sergileyerek vatandaşların ilgisine sundu.

Etkinlikte yer alan araçlar, farklı model ve yıllara ait çoğunluğu Amerikan üretimi klasiklerden oluştu. Göl kıyısında oluşturdukları konvoy ve park halindeki otomobiller, geçmiş yılların tasarım estetiğini gözler önüne sererken özellikle otomobil meraklıları ve çocukların yoğun ilgisini çekti.

Dernek Başkanı Rahim Kurhan, KONKASD'nin daha önce de Beyşehir'i ziyaret ettiğini, dernek üyelerinin genellikle Konya, Kayseri, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi şehirlerden geldiğini belirtti. Kurhan, gelecek yıl için Konya'da daha kapsamlı bir organizasyon düzenlemeyi hedeflediklerini ifade etti.

Bakım ve restorasyon süreci:

Kurhan, klasik otomobillerin korunması ve yaşatılmasının ayrı bir özen gerektirdiğini vurguladı. Bu araçların yağmur ve olumsuz hava şartlarından korunmasının önemine dikkat çeken Kurhan, toplama, bakım ve restorasyon süreçlerinin maliyetli olduğunu söyledi.

Ayrıca, klasik otomobiller konusunda deneyimli ustaların sayısının azaldığını; yeni nesil ustaların bazen bu araçların bakım ve onarımında yeterli deneyime sahip olmayabildiğini aktardı. Kurhan, klasik otomobilleri yaşatmanın hem maddi imkan hem de özel bir ustalık gerektirdiğini dile getirdi.

Kurhan kendi aracının 1983'ten beri ailesinde olduğunu ve restorasyonunun yaklaşık 2-2,5 yıl sürdüğünü belirtti. Dernek üyelerinin önemli bölümünün sanayi esnafı olduğunu, bakım ve onarımda kendi bilgi ve becerilerinden yararlandıklarını sözlerine ekledi.

Hobi olarak klasik otomobil kültürü:

Kurhan, klasik otomobil tutkusunun yalnızca araç satın almakla sınırlı kalmadığını; düzenli bakım, özenli saklama ve restorasyonun bu kültürün temelini oluşturduğunu ifade etti. Klasik otomobillere duyulan ilginin giderek arttığını ve düzenlenen buluşmaların daha fazla kişinin bu hobiye ilgi duymasını sağladığını söyledi.

KONKASD üyelerinin Beyşehir buluşması, otomobil kültürünün yaşatılması ve geçmişin izlerini taşıyan araçların tanıtılması açısından renkli görüntülere sahne oldu ve bölge halkı ile ziyaretçilere nostaljik anlar yaşattı.

BEYŞEHİR GÖLÜ ÇEVRESİNDE TUR ATAN KLASİK OTOMOBİLLERDEN OLUŞAN GRUP, VUSLAT PARKI’NDA ARAÇLARINI SERGİLEDİ.