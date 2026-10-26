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Antalya'da başsavcılar bölgesel adalet ve iş birliğini konuşuyor

Yargıtay ev sahipliğinde Antalya'da başlayan 5. Balkan Başsavcıları Forumu'nda 8 ülkenin başsavcıları düzensiz göç, terör ve uluslararası adli iş birliğini masaya yatırıyor.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 13:39

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EDİTÖR: Serkan Varol

Antalya'da başsavcılar bölgesel adalet ve iş birliğini konuşuyor

Antalya'da başsavcılar bölgesel adalet ve iş birliğini konuşuyor

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen 5. Balkan Ülkeleri Başsavcıları Forumu, Antalya'da ATGV Sosyal Tesisleri'nde başladı. Açılışa Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya ve Slovenya başsavcılarıyla beraber heyetler katıldı; Gürcistan Başsavcısı ise onur konuğu olarak programa davet edildi.

forumu düzenleyen kurum ve katılımcılar:

Forumun açılışına, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Yargıtay Genel Sekreteri Aydın Şimşek ve Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman başta olmak üzere İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu ile İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez katıldı. Programa ayrıca başsavcı vekilleri ve çeşitli yargı mensupları da iştirak ediyor.

gündemdeki başlıklar ve tartışma alanları:

Forum kapsamında uluslararası suçlar, düzensiz göç ve terörle mücadele ile uluslararası adli iş birliği gibi başlıklar ele alınıyor. Katılımcılar, sınır ötesi suçlarla etkin mücadele için ortak mekanizmaların güçlendirilmesi, bilgi paylaşımı ve adli süreçlerde koordinasyonun artırılmasının önemine vurgu yapıyor. Bölgesel iş birliğinin özellikle düzensiz göç ve terör bağlantılı suçlarda soruşturma ve delil paylaşımı açısından belirleyici olduğu dile getirildi.

vali şahin'in değerlendirmesi:

Programda konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, şehrin uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan bir merkez olduğuna dikkat çekerek, Antalya'nın yılda yaklaşık 17 milyon yabancı turisti ağırladığını ve kısa zamanda COP31 gibi büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacağını belirtti. Vali Şahin adaletin toplumsal barış için temel olduğunu vurgulayıp, "Eğer her aşamada adaleti tesis etmezseniz orada toplumsal barışı temin etme şansınız kalmıyor. Adaletsizlik duygusu insanların arasında yaygınlaşıyorsa sınır da tanımıyor" diyerek adaletin sağlanmasının önceliğini ifade etti.

Forum, bölge ülkeleri arasında adli iş birliğini geliştirmeyi hedefliyor ve 26-28 Ekim tarihleri arasında sürecek. Katılımcı heyetler, üç günlük program boyunca ortak uygulamalar, karşılaşılan zorluklar ve koordinasyon modelleri üzerine görüş alışverişinde bulunacak.

5. BALKAN ÜLKELERİ BAŞSAVCILARI FORUMU, 8 ÜLKENİN BAŞSAVCILARININ KATILIMIYLA ANTALYA&#039;DA...

5. BALKAN ÜLKELERİ BAŞSAVCILARI FORUMU, 8 ÜLKENİN BAŞSAVCILARININ KATILIMIYLA ANTALYA'DA BAŞLADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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