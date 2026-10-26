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Kağıthane'de kış spor okulları Sporcuhane ile çocukları buluşturuyor

Kağıthane Belediyesi'nin Sporcuhane Projesi kış spor okullarında 4-15 yaş grubuna 23 branşta uzman eğitmenler eşliğinde yoğun eğitim sunuyor.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 13:37

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kağıthane'de kış spor okulları Sporcuhane ile çocukları buluşturuyor

Kış spor okulları yoğun ilgi görüyor:

Kağıthane Belediyesi, çocukların sporla daha fazla bağ kurmasını sağlamak ve farklı disiplinleri deneyimlemelerine olanak vermek amacıyla yürüttüğü Sporcuhane Projesi kapsamında kış dönemi programlarını sürdürüyor. Proje, yerel ölçekte spora erişimi artırmayı ve çocukların fiziksel gelişimini desteklemeyi hedefliyor.

Eğitim programları ve branş çeşitliliği:

Kış Spor Okulları, 4-15 yaş grubundaki çocuklara yönelik planlanan modüler programlardan oluşuyor. Katılımcılar teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı antrenmanlarla da becerilerini geliştiriyor. Eğitimler uzman eğitmenler tarafından yürütülürken, 23 farklı spor branşında geniş bir yelpaze sunuluyor: futbol, basketbol, voleybol, yüzme, tenis, atletizm, cimnastik, masa tenisi, satranç, boks, buz pateni, hentbol, dart, okçuluk, karate, taekwondo, güreş, padel, futsal ve badminton gibi seçenekler çocukların ilgi alanlarına göre seçilebiliyor.

Amaç ve belediye değerlendirmesi:

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, çocukların erken yaşta sporla buluşmasının önemine dikkat çekti. Öztekin, "Çocuklarımızın ilgi duydukları spor dallarında kendilerini geliştirmelerini ve yeteneklerini ortaya çıkarmalarını önemsiyoruz. Kış Spor Okullarımızla evlatlarımıza farklı branşları deneyimleyebilecekleri, uzman eğitmenlerden eğitim alabilecekleri imkanlar sunuyoruz. Amacımız, çocuklarımızın sağlıklı bir yaşam alışkanlığı kazanmalarının yanı sıra disiplin, özgüven ve takım ruhuyla yetişmelerine katkıda bulunmak. Kağıthane’de sporu her yaştan vatandaşımız için erişilebilir kılmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz," ifadelerini kullandı.

Sporcuhane Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar, çocukların spora olan ilgisini artırmayı ve erken yaşta edinilen sportif becerilerin ilerleyen yıllarda sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini hedefliyor. Belediye yetkilileri, programlara gösterilen yoğun ilginin devam etmesi halinde katılım ve altyapı imkanlarının artırılacağını belirtiyor.

PROJE KAPSAMINDA YER ALAN KIŞ SPOR OKULLARI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.

PROJE KAPSAMINDA YER ALAN KIŞ SPOR OKULLARI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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