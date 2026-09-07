Gedevet'te yayla mirası müzik ve sanatla yeniden canlandı

Gedevet Yayla Günleri, kültürel mirasın izlerini sürdürdü

Alanya Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Gedevet Yayla Günleri, bu yıl da Gedevet Yaylası Park Orman'da gerçekleştirildi. Etkinlik, kent hafızasını canlı tutma ve yayla kültürünü gelecek kuşaklara aktarma hedefiyle fotoğraf, belgesel, halk oyunları ve müzik programlarını aynı çatı altında topladı. Vatandaşlar ve yayla sakinleri gün boyu düzenlenen programlarla bir araya geldi.

fotoğraflarla geçmişe yolculuk:

Gün, Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü arşivinden hazırlanan Siyah Beyaz Fotoğraf Sergisi ile başladı. Sergide, Alanya'nın sosyal yaşamına, günlük hayatına ve yayla geleneklerine ilişkin kareler yer aldı. Eski dönemlere ait fotoğraflar, katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü; birçok ziyaretçi sergideki görüntüler üzerinden anılarını paylaştı ve geçmişle bağ kurma fırsatı yakaladı.

halk oyunları ve belgesel gösterimi:

Programda Alanya Belediyesi Zeybek Kursu kursiyerlerinin sunduğu zeybek gösterisi büyük alkış aldı. Yöresel kıyafetlerle sahne alan ekibin performansı, geleneksel oyunların yaşatılmasına somut katkı sundu ve etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Etkinliğin dikkat çeken bölümlerinden biri, Hayri Yenialp'in yönetmenliğini yapmış olduğu Canlı Tanıklarından Yayla Hikâyeleri belgeselinin gösterimi oldu. Belgesel, Alanya'nın yayla kültürünü ve geçmişteki yaşam biçimlerini, o dönemleri yaşamış kişilerin anlatımlarıyla izleyicilere aktardı; özellikle yayla sakinleri için duygusal bir geri dönüş niteliğindeydi.

Murat Levent Koçak ise etkinlikte belediyenin kültür ve sanat çalışmalarına dair şu değerlendirmede bulundu: Güzel bir Pazar akşamüstünde dostlarla birlikteyiz. Zaman su gibi akıp geçiyor ve geçen zaman içerisinde yaşayan değerlerimizi, kültürel değerlerimizi kaybediyoruz. Alanya Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ve Kültür Sanat ve Turizm Vakfı ile bize ait olan değerleri yaşatmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Alanya türkülerini derledik, yayınladık. Yok olmakta olan lezzetlerimizden gölleme ve göç helvasını canlandırdık. Sevgili Hayri Yenialp ile beraber yaşayan değerlerimizi tarihe bir belge olarak bırakmak adına belgesel çalışmalarımız devam ediyor. Alanya Kültür Sanat Youtube ve sosyal medya hesaplarını takip etmenizi rica ediyorum. Geçmişten kalan büyüklerimiz ve Alanya’nın değerlerini yâd etmek maksadıyla böyle bir etkinlik düzenliyoruz. Çok kıymetli isimler de aramızda şu an. Emeği geçen ekip arkadaşlarımıza ve katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum.

müzikle kapanış ve katılımcılar:

Gün, "Yeryüzü Sesleri" konseri ile sona erdi. Hürses Ceylan, Tahir Ayne ve Hamed Babavandın sahne aldığı konserde katılımcılar unutulmaz eserlerle buluştu ve şarkılara eşlik etti. Doğal yayla atmosferinde gerçekleşen konser, müziğin birleştirici gücünü yeniden gösterdi.

Programa Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Yeni Parti Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, başkan danışmanı Nazmi Zavlak, belediye meclis üyeleri, vatandaşlar ve yayla sakinleri katıldı. Etkinlik, Alanya Belediyesi'nin kültürel mirası yaşatma ve sanatı yaygınlaştırma çabalarının somut bir örneği olarak değerlendirildi.

ALANYA BELEDİYESİ’NİN GELENEKSEL HALE GETİRDİĞİ GEDEVET YAYLA GÜNLERİ, BU YIL DA SANAT, TARİH, HALK OYUNLARI, BELGESEL VE MÜZİĞİ BİR ARAYA GETİRDİ. GEDEVET YAYLASI PARK ORMAN’DA DÜZENLENEN PROGRAMDA VATANDAŞLAR VE YAYLA SAKİNLERİ KEYİFLİ BİR GÜN GEÇİRDİ.