Genç yetenekler için yeni fırsat: İş Sanat Parlayan Yıldızlar seçmeleri başlıyor

konser serisinin geçmişi ve hedefi:

İş Sanat’ın Parlayan Yıldızlar konser serisi, 2002 yılından bu yana genç müzisyenleri destekleyerek 170’ten fazla sanatçıyı sahneyle buluşturdu. Yeni sezon için düzenlenen başvurular, genç yeteneklere performans tecrübesi kazandırmayı ve dinleyiciyle doğrudan iletişim kurma imkânı sağlamayı hedefliyor. Bu yıl seçilen adaylar, İş Kuleleri Salonu’nda düzenlenecek etkinliklerde izleyici karşısına çıkacak.

başvuru koşulları ve yöntemleri:

Parlayan Yıldızlar arasına katılmak isteyenler Klasik Müzik veya Geleneksel Türk Müziği alanlarında başvuruda bulunabilir. Başvuru şartları arasında T.C. vatandaşı olmak, 1 Ocak 2006 ve sonrasında doğmuş olmak, Güzel sanatlar lisesi, konservatuvar lisans veya lisansüstü öğrenimine halen devam ediyor olmak yer alıyor. Ayrıca adayların profesyonel bir orkestrada kadrolu veya sözleşmeli olarak yer almamış olması ve geçmiş sezonlarda Parlayan Yıldızlar konserlerinde yer almamış olması gerekiyor.

Başvurular, 20 Eylül 2026 saat 23.59 tarihine kadar İş Sanat’ın resmi internet sitesi issanat.com.tr üzerinden kabul edilecek. Başvurunun tamamlanması için sitedeki formun doldurulması ve adayın dijital platformlara yüklediği performans videolarının linklerinin iletilmesi şartı bulunuyor.

seçmeler ve sezon imkânı:

Seçmeler 1, 2, 3 ve 4 Ekim tarihlerinde İş Kuleleri Salonunda gerçekleştirilecek. Jüri değerlendirmelerinin ardından seçilen genç müzisyenlere İş Sanat’ın 27’nci sezonu kapsamında konser verme fırsatı sunulacak. Program, katılımcılara hem sahne deneyimi hem de kariyerlerini ilerletme olanağı sağlamayı amaçlıyor.

Genç sanatçılar ve öğretmenleri, başvuru sürecini ve gerekli belgeleri issanat.com.tr üzerinden takip ederek kayıtlarını zamanında tamamlamalı. Parlayan Yıldızlar platformu, yeni sezonda da yetenekleri keşfetmeye ve müzik ortamına kazandırmaya devam edecek.

2002 YILINDAN BU YANA 170’TEN FAZLA GENÇ YETENEĞE SAHNE DENEYİMİ SUNARAK ONLARI DİNLEYİCİLERİYLE BULUŞTURAN SERİ, YENİ SEZONDA İŞ KULELERİ SALONU’NDA MÜZİKSEVERLERİN KARŞISINA ÇIKACAK İSİMLERİ ARIYOR.