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Rektör Sözbir öğrencilerle yüz yüze buluşuyor: Düzce Üniversitesi 20. yıl etkinliğinde

Düzce Üniversitesi'nin 20. yıl etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Nedim Sözbir, 13 Ekim'de öğrencilerle Cumhuriyet Konferans Salonu'nda doğrudan görüşecek ve soruları yanıtlayacak.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Rektör Sözbir öğrencilerle yüz yüze buluşuyor: Düzce Üniversitesi 20. yıl etkinliğinde

Rektör Sözbir öğrencilerle buluşacak

Düzce Üniversitesi, yeni akademik dönemin açılışına denk gelen 20. yıl etkinlikleri programı içinde öğrenci-yonetimi buluşturmaya devam ediyor. Etkinlikte konuşmacı olarak yer alacak Prof. Dr. Nedim Sözbir, öğrencilerle bir araya gelerek üniversite yaşamı ve döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Program detayları:

Etkinlik, 13 Ekim Salı günü saat 14.00'te Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Söyleşinin moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı üstlenecek. Organizasyon, Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlendi ve program katılımcılara açık olacak.

Buluşmanın amaçları:

Programın temel hedefi, öğrencilere üniversite yönetimiyle doğrudan iletişim kurma imkânı sağlamak ve beklenti ile sorunların doğrudan aktarılabileceği bir ortam yaratmaktır. Etkinlikte Rektör Sözbir'in hem bilgilendirme yapması hem de öğrencilerden gelecek soru ve önerileri dinlemesi planlanıyor. Bu tür yüz yüze buluşmalar, karar alma süreçlerinde şeffaflık ve karşılıklı anlayışı güçlendirme açısından önem taşıyor.

20. yıl etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen bu söyleşi, yeni akademik dönemin başlangıcında hem öğrencilerin gündemini hem de üniversite yönetiminin önceliklerini konuşmak için bir fırsat sunuyor. Katılımcıların doğrudan görüşlerini paylaşabileceği oturumun, öğrenci memnuniyeti ve kurumsal iletişim üzerinde olumlu etkisi olması bekleniyor.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. NEDİM SÖZBİR, ÜNİVERSİTENİN 20. YIL ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA...

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. NEDİM SÖZBİR, ÜNİVERSİTENİN 20. YIL ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENECEK PROGRAMDA ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELECEK.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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