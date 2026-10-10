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Ailelere yönelik benlik saygısı semineri: bilinçli nesiller hedefleniyor

Eskişehir'de proje kapsamında düzenlenen seminerde velilere çocukların sağlıklı benlik saygısını destekleme, ebeveyn tutumları, aile-okul iş birliği anlatıldı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Ailelere yönelik benlik saygısı semineri: bilinçli nesiller hedefleniyor

Bilge Aileden Bilinçli Topluma projesi kapsamında seminer düzenlendi

Eskişehir Valiliği himayelerinde yürütülen Bilge Aileden Bilinçli Topluma Projesi çerçevesinde Muttalip Atatürk Ortaokulu ve Hacı Hilmi Okur İmam Hatip Ortaokulu velilerine yönelik bir seminer gerçekleştirildi. Organizasyon, İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi koordinasyonunda; Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve İl Müftülüğü iş birliğiyle düzenlendi.

Seminerin içeriği ve odak noktaları:

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bircan Ergün Başak tarafından sunulan "Çocuğumun Benlik Saygısını Nasıl Destekleyebilirim?" başlıklı oturumda; çocuklarda sağlıklı benlik saygısının gelişiminde ailenin üstlendiği rol, ebeveyn tutumlarının öz güven üzerindeki etkileri ve bireysel gelişim süreçlerini destekleyen yaklaşımlar ayrıntılı biçimde ele alındı. Katılımcılara pratik öneriler ve evde uygulanabilecek yöntemler aktarıldı.

Hedefler ve beklenen sonuçlar:

Projenin amaçları arasında ailelerin bilinçlendirilmesi, ebeveynlik becerilerinin güçlendirilmesi ve aile-okul iş birliğinin pekiştirilmesi yer alıyor. Seminer ile bilinçli anne-babaların yetiştirilmesine katkı sunulması ve bunun sonucunda sağlıklı nesillerin desteklenmesi hedefleniyor. Etkinlik, velilerde farkındalık yaratmak ve öğrenci gelişimine bütüncül katkı sağlamak üzere tasarlandı.

Bu kapsamda gerçekleştirilen eğitimler, yerel paydaşlar arasındaki koordinasyonun sürdürülmesi ve benzer programların yaygınlaştırılması için örnek olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ HİMAYELERİNDE YÜRÜTÜLEN &quot;BİLGE AİLEDEN BİLİNÇLİ TOPLUMA PROJESİ&quot; ÇERÇEVESİNDE...

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ HİMAYELERİNDE YÜRÜTÜLEN "BİLGE AİLEDEN BİLİNÇLİ TOPLUMA PROJESİ" ÇERÇEVESİNDE MUTTALİP ATATÜRK ORTAOKULU VE HACI HİLMİ OKUR İMAM HATİP ORTAOKULU VELİLERİNE YÖNELİK "ÇOCUĞUMUN BENLİK SAYGISINI NASIL DESTEKLEYEBİLİRİM?" KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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