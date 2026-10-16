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Gediz'de akü fabrikasının kapasite artışı için mahkeme yerinde inceleme kararı

Kütahya İdare Mahkemesi, Gediz'de akü fabrikasının kapasite artışı projesine ilişkin keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi; keşif 4 Kasım 2026'da.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 12:34

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EDİTÖR: Aslı Han

Gediz'de akü fabrikasının kapasite artışı için mahkeme yerinde inceleme kararı

Mahkeme yerinde keşif kararı aldı

Kütahya’nın Gediz ilçesindeki akü fabrikasının kapasite artışı projesine verilen ÇED olumlu kararına karşı açılan iptal davasında, mahkeme proje alanında keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına hükmetti. Davayı Gediz Belediyesi açtı; dosya numarası 2026/513 olarak kaydedildi.

Kararın kapsamı ve tarih:

Karara göre keşif ve inceleme, 4 Kasım 2026 tarihinde, Fırdan Köyü Çamlık Mevkii'ndeki proje alanında gerçekleştirilecek. Mahkeme tarafından görevlendirilecek bilirkişi heyeti, tesisin insan sağlığına, tarım arazilerine, su kaynaklarına ve doğal çevreye olası etkilerini yerinde değerlendirecek.

Bölge sakinleri ve talepleri:

Fırdan Köyü sakinleri, tesisin kapasite artışının bölgedeki tarımsal üretime zarar verebileceğini öne sürdü. Yerel halk, Fırdan, Aksaklar, Çeltikçi köyleri ile Muhipler ve Erdoğmuş çevresindeki tarım alanlarının korunmasını istediklerini belirtti. Sakinler, desteklerinden dolayı Gediz Belediye Başkanı ile belediye avukatı Avukat Ali İhsan Pekbilgin'e teşekkür ettiğini ifade etti.

Bölge halkı, keşif günü sahada bulunacaklarını duyurdu; mahkeme incelemesi ve bilirkişi değerlendirmesi, davanın ilerleyen sürecinde belirleyici bir rol oynayacak.

FIRDAN KÖYÜ

FIRDAN KÖYÜ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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