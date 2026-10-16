Nazilli'de gıda bilinci ve tarımsal yenilikler öne çıktı

Etkinliğin odağı ve katılımcılar:

16 Ekim Dünya Gıda Günü, Nazilli'de Hasköy İlkokulu'nda 'Bugün Yenilik Yap, Yarını Besle!' temasıyla gerçekleştirildi. Programa Kaymakam Huriye Küpeli Kan, ilçe protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve Hasköy halkı katıldı.

Vurgulanan konular:

Programda gıdanın ve toprağın yaşamımızdaki önemi ön plana çıktı. Konuşmalarda günlük tüketim alışkanlıklarının yanı sıra tarımın sürdürülebilirliği ve bilinçli üretimin gerekliliği üzerinde duruldu.

Yerel katılım ve mesaj:

Kaymakam Kan, Hasköy mahallesi sakinlerine misafirperverlikleri için teşekkür etti ve ilçenin tarımsal zenginliklerinin yenilikçi yaklaşımlarla korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Etkinlik, yerel toplumda tarımsal kaynaklara sahip çıkma bilincini güçlendirmeyi amaçladı.

Program, katılımcıların aktif katılımıyla tamamlanırken Nazilli'de tarım ve gıda konularında ortak bir farkındalık oluşmasına katkı sağladı.

NAZİLLİ’DE DÜNYA GIDA GÜNÜ KUTLANDI