Dolar 49,5221 +0,11%
Euro 55,7156 +0,33%
Bist 11.753,87 -2,62%
Altın Gram 6.668,64 +0,44%
EUR/USD 1,1246 +0,22%
Brent Petrol 106,02 +0,09%
--°

Gökgöl mağarası turistik bölümleri su ve çamurla dolunca kapatıldı

Zonguldak'ta sağanak, Gökgöl Mağarası'nın 875 metrelik turistik bölümünü su ve çamurla doldurdu; ziyaretler geçici olarak durdu.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 13:45

GÜNCELLEME: 16 Ekim 2026 - 13:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Gökgöl mağarası turistik bölümleri su ve çamurla dolunca kapatıldı

Gökgöl mağarası ziyaretçi bölümleri su ve çamurla doldu

Zonguldak'ta son 24 saatte etkili olan şiddetli sağanak yağış, Türkiye'nin en uzun 10'uncu mağarası olan Gökgöl Mağarası'nda su baskınına yol açtı. Kent genelindeki kuvvetli yağışların ardından, Zonguldak-Ankara kara yolu üzerinde bulunan mağaranın içinden geçen yer altı deresinin su seviyesi yükseldi ve turizme açık bölümleri suyla doldu. Suların taşıdığı çamur yürüyüş parkurunda birikince ziyaretçi girişleri durduruldu.

Mağarada temizlik çalışması:

Zonguldak İl Özel İdaresi ekipleri, su baskınının ardından mağaraya yönlendirildi ve yürüyüş güzergâhındaki su ile çamurun temizlenmesi için çalışma başlattı. Ekipler, önce yürüyüş yollarını ve ziyaretçi alanlarını temizlemeyi; ardından güvenlik kontrollerini tamamlayarak mağaranın yeniden ziyaretçilere açılmasını hedefliyor.

Mağaranın özellikleri ve turizme etkisi:

Toplam 3 bin 350 metre uzunluğundaki Gökgöl Mağarası'nın 875 metrelik bölümü turizme açık bulunuyor. İçerisindeki sarkıt, dikit ve traverten oluşumlarıyla bilinen mağara, yıl boyunca yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor; temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgenin yeniden ziyaretçi kabul etmesi planlanıyor.

ZONGULDAK&#039;TA SON 24 SAATTE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞ, TÜRKİYE&#039;NİN EN UZUN 10&#039;UNCU...

ZONGULDAK'TA SON 24 SAATTE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞ, TÜRKİYE'NİN EN UZUN 10'UNCU MAĞARASI OLAN GÖKGÖL MAĞARASI'NDA SU BASKININA NEDEN OLDU. İÇERİSİNDEKİ YÜRÜYÜŞ ALANLARI SU VE ÇAMURLA KAPLANAN MAĞARA GEÇİCİ OLARAK ZİYARETE KAPATILIRKEN, YENİDEN ZİYARETÇİ KABUL EDİLEBİLMESİ İÇİN TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bayburt'ta çatı uçması ve ulaşım aksamalarına karşı kuvvetli rüzgar uyarısı
images

Okullarda çevre bilinci aşılanıyor: Haliliye'de sıfır atık eğitimleri
images

Bolu'nun yüksekleri beyaza büründü: Kartalkaya ve yaylalar karla kaplandı
images

Hakkâri'de kırsal yollar 14,5 kilometre bsk ile yenilendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bayburt'ta çatı uçması ve ulaşım aksamalarına karşı kuvvetli rüzgar uyarısı

Okullarda çevre bilinci aşılanıyor: Haliliye'de sıfır atık eğitimleri

Bayburt'tan Konya'ya uzanan silah ağı çöktü: operasyon sonucu bir tutuklama

Başakşehir'de kız öğrenci yurdu vurgusuyla reklam yapan kafe mühürlendi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı