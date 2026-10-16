Gökgöl mağarası turistik bölümleri su ve çamurla dolunca kapatıldı

Gökgöl mağarası ziyaretçi bölümleri su ve çamurla doldu

Zonguldak'ta son 24 saatte etkili olan şiddetli sağanak yağış, Türkiye'nin en uzun 10'uncu mağarası olan Gökgöl Mağarası'nda su baskınına yol açtı. Kent genelindeki kuvvetli yağışların ardından, Zonguldak-Ankara kara yolu üzerinde bulunan mağaranın içinden geçen yer altı deresinin su seviyesi yükseldi ve turizme açık bölümleri suyla doldu. Suların taşıdığı çamur yürüyüş parkurunda birikince ziyaretçi girişleri durduruldu.

Mağarada temizlik çalışması:

Zonguldak İl Özel İdaresi ekipleri, su baskınının ardından mağaraya yönlendirildi ve yürüyüş güzergâhındaki su ile çamurun temizlenmesi için çalışma başlattı. Ekipler, önce yürüyüş yollarını ve ziyaretçi alanlarını temizlemeyi; ardından güvenlik kontrollerini tamamlayarak mağaranın yeniden ziyaretçilere açılmasını hedefliyor.

Mağaranın özellikleri ve turizme etkisi:

Toplam 3 bin 350 metre uzunluğundaki Gökgöl Mağarası'nın 875 metrelik bölümü turizme açık bulunuyor. İçerisindeki sarkıt, dikit ve traverten oluşumlarıyla bilinen mağara, yıl boyunca yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor; temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgenin yeniden ziyaretçi kabul etmesi planlanıyor.

ZONGULDAK'TA SON 24 SAATTE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞ, TÜRKİYE'NİN EN UZUN 10'UNCU MAĞARASI OLAN GÖKGÖL MAĞARASI'NDA SU BASKININA NEDEN OLDU. İÇERİSİNDEKİ YÜRÜYÜŞ ALANLARI SU VE ÇAMURLA KAPLANAN MAĞARA GEÇİCİ OLARAK ZİYARETE KAPATILIRKEN, YENİDEN ZİYARETÇİ KABUL EDİLEBİLMESİ İÇİN TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.