Gazze’de aylar sonra bulunan 70 kişinin naaşı toprağa verildi

Enkazdan çıkarılan 70 naaş için toplu tören

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Al-Saftawi bölgesinde, İsrail bombardımanında yıkılan bina ve evlerin enkazı altında kalan 70 Filistinlinin naaşı, aylar sonra sivil savunma ekipleri tarafından çıkarıldı. Enkazdan çıkarılan cenazeler için bölgede düzenlenen törene çok sayıda aile yakını ve Gazze sakini katıldı; kurbanlar için cenaze namazı kılındı ve sorumluların hesap vermesi çağrısı yapıldı.

Tören, aileler ve tepkiler:

Yetkililer, cenazelerin Abu Warda, Nabhan, Al-Yazji, Masoud ve El-Debs ailelerine mensup olduğunu bildirdi. Törene katılanlar, çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği olaylara dikkat çekerek uluslararası toplumdan ve ilgili taraflardan hesap sorulmasını talep etti. Cenaze töreninde yapılan dualar ve anma konuşmaları, bölgede süren kayıpların yarattığı derin acıyı ortaya koydu.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü alan:

Gazze genelinde sivil savunma ve uzmanlaşmış ekipler, enkaz altında kalan kayıplara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak bölgede yaşanan ağır yıkım, ağır iş makineleri ve yakıt eksikliği gibi lojistik kısıtlar arama kurtarma operasyonlarını zorlaştırıyor; bu nedenle kayıplara ulaşılması aylar sürebiliyor. Yerel yetkililer, hâlâ enkaz altında bulunduğu tahmin edilen binlerce kişi olduğunu ve çok sayıda cenazenin aylardır yıkıntılar arasında beklediğini belirtiyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı, yetkililerin açıkladığı üzere 74 bin 699 olarak kaydedilirken, arama kurtarma ekipleri enkaz altındaki kişilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Enkazdan çıkarılan bu toplu naaş, bölgede devam eden insani ve güvenlik boyutlu krizlerin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

İsrail bombardımanında yıkılan bina ve evlerin enkazı altından çıkarılan 70 Filistinlinin cenazesi, aylar sonra düzenlenen törenle toprağa verilirken, cenazeye çok sayıda aile yakını ve Gazze sakini katıldı.